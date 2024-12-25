Центр специального назначения «Витязь» в Балашихе отметил 47-летие

Центр специального назначения «Витязь» был основан 29 декабря 1977 года, когда министр внутренних дел СССР издал распоряжение о формировании специализированного подразделения для действий в чрезвычайных ситуациях. Это подразделение стало первым в системе внутренних войск МВД СССР.

Оно было создано на базе девятой роты третьего батальона второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В 2008 году «Витязь» преобразовали в 604-й Центр специального назначения «Витязь» после слияния с отрядом специального назначения «Русь».

В результате этого объединения Центр получил новые возможности, включая формирование подразделений по минно-подрывному делу, парашютной, альпинистской и водолазной подготовке. В 2016 году 604-й Центр «Витязь» вошел в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. Символом бойцов «Витязя» является краповый берет, который стал знаком верности, мужества и профессионализма.

Торжественное мероприятие стало важным событием для местного сообщества, подчеркивающим значимость работы и достижений отряда «Витязь». Ветераны и действующие сотрудники продолжают нести службу, обеспечивая безопасность и защиту интересов страны.