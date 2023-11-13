Центр содействия строительству в Подмосковье сократит сроки рассмотрения заявок

Более 7 тысяч человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске

Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» прошел в Зарайске. За шесть дней его посетили более семи тысяч человек.

«Наиболее популярной локацией фестиваля стал Дом Мачтета, организованную в нем галерею современного искусства посетили более пяти тысяч человек. Также более двух тысяч человек стали гостями Инфоцентра, где собрана вся информация об истории Зарайска и его культурном наследии», - заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Для гостей фестиваля провели мастер-классы по росписи керамики, рисованию и другим творческим направлениям. В заключительный день фестиваля куратор выставки в Доме Мачтета галеристка Полина Аскери провела авторскую лекцию о современном искусстве.

«Мне хотелось как куратору привезти в Зарайск большое количество разных художников, каждый из которых уникален в чем-то своем, но все они работают с культурными кодами», - подчеркнула Аскери.

Фестиваль организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Куратором выступила продюсер российских и международных проектов Марина Глухова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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