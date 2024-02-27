27 февраля 2024, 10:45

Центр содействия строительству в Подмосковье помог сократить сроки по проектам с 3 лет до 9 месяцев

Медиасток.рф
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Подмосковный Центр содействия строительству сократил сроки реализации проектов с трех лет до девяти месяцев и в три раза ускорил процесс подключения объектов к коммуникациям. О пользе ведомства инвесторам рассказала начальник управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки Ольга Яшкова.

Подмосковные предприниматели ежедневно запускают восемь новых проектов, завершают строительство четырех объектов и создают 160 рабочих мест. Упрощать сложные бюрократические процессы инвесторам помогает Центр содействия строительству.

«Уже сейчас можно сказать, что благодаря ЦСС снижаются административные барьеры, сокращаются сроки реализации проектов с трех лет до девяти месяцев, срок подключение объекта к инженерным сетям сокращен в три раза, создан единый региональный оператор, все услуги предоставляются в электронном виде в режиме онлайн», - отметили в ведомстве.

Задать интересующие вопросы застройщики и инвесторы смогут на встрече с главой подмосковного стройнадзора Артуром Гарибяном и руководством ЦСС 28 февраля.

Работа ЦСС позволяет снизить административные барьеры, а также сократить сроки реализации проектов и подключения объектов к коммуникациям. Проекты сопровождает персональный менеджер. Все услуги можно получить онлайн.

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Строительство
27 февраля 2024, 11:07
Почти 30 хранилищ для лесного посадочного материала построят в Подмосковье в этом сезоне
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья продолжает строительство снежных куч и ледников для хранения посадочного материала. Всего в этом сезоне в Московской области обустроят 28 таких хранилищ.

«Несмотря на то, что еще зима, мы начинаем готовиться не только к пожароопасному сезону, но и к весеннему лесовосстановлению. Для этого специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который после накроют соломой, песком, опилками или лапником», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Подобные хранилища позволят сохранить посадочный материал с момента его выкопки до проведения лесовосстановления этой весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство
27 февраля 2024, 11:07
Подмосковные больницы получат новое оборудование на 4,6 миллиарда рублей в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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В 2024 году медучреждения Подмосковья получат 137 аппаратов для лечения и диагностики на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это оборудование для КТ, МРТ, флюорографы, маммографы и многое другое.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, новое оборудование придет на смену старой техники.

«В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, а также аппараты МРТ, КТ и ангиографы», - сказала она.

Больницы получат 85 рентген-аппарата, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, пять КТ и два ангиографа. Их поставят в больницы в Ступине, Солнечногорске, Воскресенска, Химок и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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Здравоохранение Больницы
27 февраля 2024, 10:40
Минжилполитики Подмосковья напомнило правила использования маткапитала
Unsplash
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Жители Московской области могут направить материнский капитал на покупку недвижимости. В Минжилполитики Подмосковья напомнили, что квартиру или дом можно приобрести на маткапитал полностью или частично.

Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Важно, что для первичного жилья степень готовности должна быть не менее 70%. Для вторички помещение должно быть пригодным для проживания и не входить в список объектов, подлежащих сносу.

Использоваться материнский капитал при покупки недвижимости можно как с ипотекой, так и без. Без ипотеки средства можно направить на оплату жилья после того, как ребенку исполнится три года, с ипотекой это можно сделать сразу после рождения.

В ведомстве уточнили, что покупатели должны заключить и зарегистрировать договор купли-продажи жилого помещения в ЕГРН, подать заявление о распоряжении средствами маткапитала, а также выделить доли в праве общей собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
27 февраля 2024, 10:23
Компании Подмосковья представили продукцию на международной строительной выставке в Узбекистане
Фонд поддержки ВЭД МО
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Пять подмосковных компаний представили свою продукцию на международной выставке в Узбекистане «Строительство — UzBuild». На ней предприятия со всего мира поделятся опытом лучших достижений в области производства стройматериалов и оборудования.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, регион представили компании «Алюмет», «Профиль», «Теплосила», «Флоутэк» и «Промышленник-М». они стали участниками выставки при содействии Фонда поддержки ВЭД.

Выствка UzBuild - единственная строительная и интерьерная выставка в стране, которая имеет статус одобренного Всемирной ассоциацией выставочной индустрии события.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Строительство

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