Центр содействия строительству в Подмосковье помог сократить сроки по проектам с 3 лет до 9 месяцев

Подмосковные предприниматели ежедневно запускают восемь новых проектов, завершают строительство четырех объектов и создают 160 рабочих мест. Упрощать сложные бюрократические процессы инвесторам помогает Центр содействия строительству.

«Уже сейчас можно сказать, что благодаря ЦСС снижаются административные барьеры, сокращаются сроки реализации проектов с трех лет до девяти месяцев, срок подключение объекта к инженерным сетям сокращен в три раза, создан единый региональный оператор, все услуги предоставляются в электронном виде в режиме онлайн», - отметили в ведомстве.

Задать интересующие вопросы застройщики и инвесторы смогут на встрече с главой подмосковного стройнадзора Артуром Гарибяном и руководством ЦСС 28 февраля.

Работа ЦСС позволяет снизить административные барьеры, а также сократить сроки реализации проектов и подключения объектов к коммуникациям. Проекты сопровождает персональный менеджер. Все услуги можно получить онлайн.

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