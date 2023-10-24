Центр сказок и ремесел «Сень» в Истре собрал в себе русские традиции и атрибуты из «Гарри Поттера»

Он подчеркнул, что в «Логово Хагрида» приезжают люди за особым состоянием души. При этом все происходящее в центре делается по благословлению духовника - митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия Иванникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся в регионе.

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В настоящее время здесь работают мастерская керамики, ботанического барельефа, мастерская народного костюма и лицевого шитья. Собираются люди, которым дорого плотницкое дело, русская рубка, столярная работа.

Все плоды ремесла можно видеть на месте. Избы, как и вся мебель внутри, вплоть до люстр и светильников, сделаны из дерева. Обогревают дома печи, стены украшены невероятной красоты пеленами - вышитыми ликами святых, чай здесь наливают в керамическую посуду из гончарной мастерской.

Мастера не проживают в деревне постоянно, они приезжают из разных мест по своим интересам и по мере появления каких-то общих проектов.

«По сути, это просто свободные художники. Единственная коллективная форма работы здесь - это артельная. Это сказочная форма работы, она нам нравится, так что коллективной работы здесь делаются артелью. Есть ремесло, керамика, например, оно нас кормит. А вот пелены, которые здесь представлены, все сделаны Христа ради, они не продаются, каждая займет свое место в храме. Это молитвенное дело, и оно делается не ради денег», - добавил Александр Билецкий.

Александр Билецкий, который именует себя Хагридом, встречает гостей и проводит для них экскурсии по территории. Он рассказал, что постройка Центра сказок и ремесел началась в 2001 году.

«Народ пошел к нам уже через 3 месяца после начала строительства. Собственно, оно до сих пор не завершено, но люди приезжают постоянно», - рассказал Александр Билецкий.