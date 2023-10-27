Центр сбора обратной связи от предпринимателей будет работать в Подмосковье

Штаб по инвестициям с регионами провел заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. На встрече обсудили развитие инвестиционного стандарта и оценили эффективность работы в этом направлении. По мнению Белоусова, важно анализировать и внедрять лучшие практики, совершенствовать законодательство и сокращать сроки подключения к сетям для предпринимателей. Он также добавил, что эффективность работы регионов в этом направлении будут оценивать по обратной связи от бизнеса, позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности и объему инвестиций.

Подмосковье внедрило все элементы инвестиционного стандарта в числе первых. Для этого была создана карта, на которую нанесли свыше 9,2 тысячи объектов для инвесторов. По словам Екатерина Зиновьевой, высокую эффективность показывает и система «ЦУР Бизнес», которую в будущем тиражируют в других областях.

«Следующим этапом станет преобразование этой практики в неотъемлемую часть инвестиционного стандарта региона. Речь идет о создании центров по сбору обратной связи от бизнеса во всех регионах России. Такую задачу уже поставил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. А чтобы доносить до представителей малого и среднего бизнеса сведения о существующих программах помощи и поддержки, собирать обратную связь и предложения, мы максимально расширили каналы информирования», - сказала она.

В следующем году соответствие инвестиционном стандарту будут подтверждать все регионы России, в том числе четыре новых субъекта. В этом им помогут Республика Крым, Краснодарский край, Волгоградская и Ярославская области.

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