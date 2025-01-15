Центр с новыми методиками профилактики заболеваний откроют в санатории «Звенигород»

Центр создадут по инициативе университетской клинической больницы № 5 и кафедры спортивной медицины и реабилитации. По словам главврача УКБ № 5 Алексея Коваленко, санаторий уже оснащен всем необходимым оборудованием. Для наибольшей эффективности в центре будут использовать лечение природными средствами. Курировать эту работу будут профессора кафедры.

В центре будут использовать разные методики. Среди них - физиотерапия, гидротерапия, иглоукалывание, ароматерапия и многие другие. Каждая из них будет оказывать свой эффект, среди которых нормализация сна, укрепление сосудов, расслабление мышц, снятие болей и борьба с воспалениями.

Одной из новых методик станет талассотерапия - лечение морским климатом и купанием. По словам гравврача, такие процедуры помогают улучшить обменные процессы и замедлить старение.

«У нас есть водолечебница, где доступны ванны, грязелечение и обертывания с морскими водорослями. Эти процедуры улучшают обменные процессы, уменьшают жировую ткань, повышают тонус сосудов и делают кожу гладкой и упругой. А для лица талассотерапия стимулирует выработку коллагена и замедляет старение. Эффект - как на морском курорте, только ближе», - сказал он.

Как отметил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского Университета Евгений Ачкасов, такие методики хорошо зарекомендовали себя. Их эффективность подтверждают многочисленные исследования.

«Есть более 800 исследований, подтверждающих эффективность ароматерапии в борьбе с депрессией. Доказано, что ароматы воздействуют на лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции и память. Это помогает снижать уровень кортизола - гормона стресса - на 30-40%, благодаря чему человек становится спокойнее, у него улучшается настроение», - пояснил он.

Услуги центра будут доступны всем желающим. Новые методики станут доступны и в уже существующих в санатории программах для пациентов с различными заболеваниями.