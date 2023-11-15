Центр реабилитации в Дубне принял около 70 детей по программе «Ранняя помощь»

В центре социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» в Дубне для детей проводят занятия с использованием развивающего центра «Текстурированная карусель». Работу проводят под руководством специалиста по реабилитационной работе Евгении Пискаревой.

На занятиях юные пациенты получают сенсорные и тактильные ощущения, участвуют в играх и выполняют различные физические упражнения.

«Возраст ребенка от рождения до трех лет является наиболее важным в становлении его социального, познавательного, речевого и двигательного развития. Основной залог успеха - раннее начало реабилитации, комплексный и индивидуальный подход к каждому ребенку», - пояснила Пискарева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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