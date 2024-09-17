17 сентября 2024, 17:15

Центр реабилитации раненых бойцов СВО в Подольске получил новое оборудование

Читайте нас в: Google Новости

Новое оборудование для лечения бойцов, получивших ранение в зоне проведения специальной военной операции, появилось в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске. Медики смогут находить первопричину болезни на специальном аппарате.

Компьютеризированный аппарат «Имедис-Эксперт» точно устанавливает первопричину болезни благодаря биорезонансной диагностике.

«Мы получили замечательный аппарат, который расширяет возможности оказания помощи бойцам СВО. Помимо основных диагностических и лечебных функций, он оказывает биорезонансное воздействие, улучшая общее состояние», - пояснил врач-невролог Алексей Голюков.

Медики успешно применяют новые технологии при лечении опорно-двигательного аппарата и купировании болевых ощущений. Здесь также функционирует прокат технических средств реабилитации. Некоторых бойцов сопровождают их родные.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск
17 сентября 2024, 18:07
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты «Мосавтодор» отремонтировали светофоры еще на 10 дорогах Подмосковья. Работы прошли в восьми городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, светофоры отремонтировали на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на Куйбышева в поселке Менделеево, на Советской в Железнодорожном, Волоколамском шоссе в Красногорске и на улице Андропова и 81-м километре Каширского шоссе в Ступине.

Кроме того, на Западном объезде Сергиева Посада т Советской улице в Нахабине восстановили неисправные кнопки.

В ведомстве отметили, что специалисты регулярно осматривают дороги и уделяют особое внимание знакам, линиям освещения, светофорам и ограждениям, чтобы вовремя провести ремонт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
17 сентября 2024, 18:07
Около 4 тысяч пар использовали портал для организации свадеб в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Уникальный портал «Свадьба в Подмосковье» заработал в начале лета. С его помощью можно подать заявку на регистрацию брака на выездных площадках. Этой возможностью уже воспользовались четыре тысячи пар.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, с начала года в регионе зарегистрировали почти 35 тысяч браков.

«Пары могут зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, но и на выездных площадках. Для удобства будущих супругов мы создали портал с подробной информацией о лучших локациях региона для бракосочетания, которым уже воспользовались более четырех тысяч раз», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

При помощи портала можно подобрать бесплатную или коммерческую площадку, а также выбрать для бракосочетания парки, усадьбы и другие места.

Ознакомиться со всеми выездными площадками можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свадьбы
17 сентября 2024, 17:15
Шлагбаумы установили в лесах Подольска из-за высокой пожарной опасности
Читайте нас в: Google Новости
В лесах Подольска установили шлагбаумы для въезда. Такие меры предприняли из высокой пожарной опасности, которая установлена в муниципалитете до 19 сентября.

На территории округа уже приняли меры для обеспечения безопасности, однако дополнительно установили шлагбаумы, чтобы предотвратить заезд автомобилей.

Отметим, Подольское лесничество отвечает за охрану массива в Домодедове, Дзержинском, Котельниках, Люберцах, Чехове, Ленинском и Латыркине. Жителям и гостям муниципалитета не рекомендуют посещать леса до 19 сентября.

IV класс пожарной опасности установили в Подмосковье из-за жаркой погоды, а в некоторых - V класс.

Очевидцам нужно обязательно позвонить по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101», если они заметили нарушение или очаг возгорания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Пожары
17 сентября 2024, 17:14
Органный зал в Подольске стал популярным местом для свадеб в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Органный зал в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске стал самым популярным местом для проведения свадеб в Подмосковье. Здесь заключили брак 45 пар.

Молодожены все чаще стали выбирать для свадьбы Органный зал. К тому же рядом можно забронировать банкетный зал.

Шестиметровый орган привезли из Германии. Его сделали специально для центра «Дубровицы» по оригинальной технологии XIX века. Таких инструментов в России всего два.

Это место привлекает еще и тем, что рядом располагается уникальная церковь Знамения Пресвятой Богородицы с короной. Ее построили в XVII веке в стиле итальянского барокко. Подобных святынь в православной архитектуре в России нет. Молодожены венчаются в залах, а рядом проводят фотосессию у реки Пахра и моста. По поверью муж должен пронести жену через переправу для счастливой семейной жизни.

Чтобы провести церемонию в Органном зале, нужно написать заявление в многофункциональном центре в доме № 39 на улице Кирова или в доме № 7 на Заводской улице в микрорайоне Климовск. Молодожены также могут забронировать бракосочетание на портале Госуслуг. Отметим, свадьбы в «Дубровицах» проводят по средам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Свадьбы

Новости по теме