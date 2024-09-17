Центр реабилитации раненых бойцов СВО в Подольске получил новое оборудование

Специалисты «Мосавтодор» отремонтировали светофоры еще на 10 дорогах Подмосковья. Работы прошли в восьми городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, светофоры отремонтировали на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на Куйбышева в поселке Менделеево, на Советской в Железнодорожном, Волоколамском шоссе в Красногорске и на улице Андропова и 81-м километре Каширского шоссе в Ступине.

Кроме того, на Западном объезде Сергиева Посада т Советской улице в Нахабине восстановили неисправные кнопки.

В ведомстве отметили, что специалисты регулярно осматривают дороги и уделяют особое внимание знакам, линиям освещения, светофорам и ограждениям, чтобы вовремя провести ремонт.

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