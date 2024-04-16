Центр «Призма» из Подмосковья победил на всероссийском конкурсе технологических кружков

По ее словам, победителями их ученики становятся уже второй раз.

«Мы участвуем во всероссийском конкурсе технологических кружков уже третий раз, наши ребята уже побеждали и в прошлом году, но сам центр в треке „Среда. Развитие кружков“ победил впервые. Всего на конкурс подали заявки около 700 участников», - рассказала Розанова.

Пять лет назад, в 2018 году, появилась идея открыть центр детского развития, но через несколько месяцев решили подать заявку на субсидию Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области для создания центра молодежного инновационного творчества.

«Мы выиграли конкурс, закупили высокотехнологичное оборудование, у нас получилось создать инновационную среду, некую инфраструктуру, которая позволила вести сложные инженерные занятия, которые требуют специфического оборудования и навыков», - добавила Розанова.

Полученная субсидия позволила закупить 3D-принтер, станки ЧПУ, столярные станки, образовательные конструкторы, оборудование для виртуальной реальности, ноутбуки, компьютеры, проекторы, интерактивные доски - все то, без чего невозможно качественно провести занятия.

«У нас два главных направления обучения. Это ИТ и инженерно-техническое направление. Также у нас есть столярная мастерская и программа по робототехнике, и, конечно, многие другие кружки. В том числе занятия по подготовке к школе», - пояснила Розанова.

Как отметила Элина Розанова, всего в центре учатся 150 детей, а самому младшему 5 лет - он занимается в кружке робототехники. Чтобы определиться с выбором курса, преподаватели рекомендуют записаться на несколько пробных уроков.

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