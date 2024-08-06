Центр помощи участникам ДТП открыли в Мытищах

В городском округе Мытищи работает Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Такие центры уже открыты во многих округах Московской области.

В случае ДТП участники звонят на номер 112, оттуда звонок поступает на «горячую линию» Центра безопасности дорожного движения Подмосковья. Там водителей консультируют по заполнению европротокола. Если участники происшествия не смогли договориться, они едут в Центр помощи при ДТП. Там с участием Госавтоинспектора они оформляют аварию. Такой формат востребован в Подмосковье: за прошлую неделю на «горячую линию» обратились участники 2270 аварий, произошедших в регионе. Это на 34 случая больше по сравнению прошлой неделей.

«Участники 932 дорожных происшествий получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 848 аварий оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии. Всего квалифицированную помощь получили 4540 водителей», - рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Мытищи Центр помощи при ДТП работает по адресу: ул. Юбилейная, дом № 27.

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