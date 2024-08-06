06 августа 2024, 22:31

Центр помощи участникам ДТП открыли в Мытищах

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Как и в ряде муниципалитетов Подмосковья, в городском округе Мытищи открыли Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Всего в Московской области в такие центры за прошлую неделю обратились участники 2270 аварий.

В городском округе Мытищи работает Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Такие центры уже открыты во многих округах Московской области.

В случае ДТП участники звонят на номер 112, оттуда звонок поступает на «горячую линию» Центра безопасности дорожного движения Подмосковья. Там водителей консультируют по заполнению европротокола. Если участники происшествия не смогли договориться, они едут в Центр помощи при ДТП. Там с участием Госавтоинспектора они оформляют аварию. Такой формат востребован в Подмосковье: за прошлую неделю на «горячую линию» обратились участники 2270 аварий, произошедших в регионе. Это на 34 случая больше по сравнению прошлой неделей.

«Участники 932 дорожных происшествий получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 848 аварий оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии. Всего квалифицированную помощь получили 4540 водителей», - рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Мытищи Центр помощи при ДТП работает по адресу: ул. Юбилейная, дом № 27.

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Мытищи ДТП
06 августа 2024, 23:10
Рекордное за сутки число обращений зарегистрировали в МОДКТОБ
Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
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В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице зарегистрировали 27 обращений за одну ночь. Это стало рекордом этого лета.

За помощью обратились сразу 37 пациентов. Рост обращений летом в больнице связали с каникулами - большую часть времени дети предоставлены сами себе, поскольку не ходят в школу и не посещают кружки и секции.

«Главный совет для родителей - следите за детьми, страхуйте их на уличных спортивных площадках, горках, детских площадках», - заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он также призвал взрослых позаботиться о безопасности детей во время катания на роликах и самокатах.

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Дети Больницы Врачи Лайфхаки
06 августа 2024, 23:07
В Московском областном центре крови рассказали, какой вес должен быть у донора
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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В Московском областном центре крови рассказали почему вес донора важен. Несмотря на желание помочь нуждающимся — врачи уверены, что нельзя забывать и о собственном здоровье.

Однако не только недостаток веса может стать противопоказанием - учитывается «здоровая» цифра индекса массы тела «Перед донацией врач-трансфузиолог обязательно оценивает уровень ИМТ у всех доноров крови и компонентов. Для допуска к донации ИМТ должен составлять от 18,5 до 40,0», - рассказали в Московском областном центре крови.

Жители Подмосковья могут сдать кровь в Московском областном центре крови или его филиалах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС, временную регистрацию, если нет постоянной. Процедуру донации могут пройти все желающие, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к забору крови.

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Подольск Щелково Воскресенск Больничный
06 августа 2024, 22:49
Кинопоказ и лекцию в честь 180-летия художника Ильи Репина провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Встречу в честь 180-летия со дня рождения известного русского художника Ильи Репина организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Ученикам показали документальный фильм, посвященный живописцу, и рассказали историю его жизни.

Илья Репин известен как мастер психологического портрета. Его работы изображают ключевые моменты в истории государства. Репин сделал неоценимый вклад в отечественную художественную школу: его считают родоначальником такого течения в искусстве, как передвижничество. Полотна «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» знакомы каждому. Личность великого художника в своей кинокартине постарался раскрыть режиссер Алексей Васильев.

«Уверена, что каждый, кто был на показе, открыл для себя что-то новое в творчестве Репина. Очень рада, что на мероприятии присутствовало много молодёжи! Ведь знание своей истории и гордость за ее великих деятелей - это основа нашего будущего», - отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, что ранее в Химках прошла познавательная лекция, посвященная легендарному космонавту, дважды Герою Союза Советских Социалистических Республик Валерию Быковскому.

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Химки Картины Художники
06 августа 2024, 22:46
Выставка медиаискусства пройдет в парке Толстого в Химках до 22 сентября
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Выставка «Химки глазами Искусственного интеллекта» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. Экспонаты представлены в виде проекций и интерактивных площадок, а все работы написаны нейросетью.

Гостям выставки предлагают не просто познакомиться с искусством от искусственного интеллекта, но и пообщаться с самим «автором». Достаточно будет просканировать специальные QR-коды, чтобы получить доступ к аудиозаписям. Атмосфера города будущего также достигается с помощью интерактивных прожекторов.

«Химки - город инноваций, где современные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На выставке химчане могут увидеть, как ИИ воспринимает их любимый город и каким может быть его будущее», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Выставка будет открыта до 22 сентября. Познакомиться с экспонатами можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Напомним, что ко Дню города в Химках проведут множество праздничных мероприятий. Так, в «Артишоке» уже действует арт-галерея «Типичные Химки. Семейные истории». Она познакомит жителей с 46 картинами на семейную тематику.

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Выставки Химки Искусственный интеллект

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