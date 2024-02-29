29 февраля 2024, 15:28

Центр помощи семьям и детям «Мытищинский» отметил 30-летие

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Семейный центр помощи «Мытищинский» отметил день рождения. За 30 лет своей деятельности он стал временным домом для более чем двух тысяч детей, предоставляя им не только убежище, питание и одежду, но и создавая атмосферу домашнего уюта и тепла.

Каждый сотрудник центра ежедневно вкладывает часть своей души, обеспечивая любовью и поддержкой тех, кто в этом особенно нуждается.

«Семья для каждого ребенка» - это не просто слова, это миссия центра. Здесь создают атмосферу тепла и заботы, помогают семьям в сложных жизненных обстоятельствах, разрешают конфликты между родителями, поддерживают приемные семьи и предоставляют психологическую поддержку.

Несмотря на все усилия воспитателей сделать пребывание в центре максимально комфортным, ничто не может заменить настоящий дом и семью. Очень важно, чтобы дети вырастали в окружении любви, радовались каждому новому дню и чаще улыбались. Это подчеркивал глава государства, ведь 2024 год объявлен Годом Семьи и сохранения традиционных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Дети Мытищи Семья
29 февраля 2024, 15:58
Выставка Ильи Репина и его учеников открылась в музее «Новый Иерусалим»
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Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» открылась 29 февраля в музее «Новый Иерусалим». Проект приурочен к 180-летию великого русского живописца.

«Для нас это главный проект в этом году. Это большой проект, мы пригласили к участию 20 музеев из разных регионов России. Частные коллекционеры тоже поддержали нас. На выставке нет хрестоматийных работ Репина. Мы сконцентрировали внимание на ученическом процессе, на взаимоотношениях мастера с учениками», - рассказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка состоит из трех залов: это мастерская, куда сразу попадает посетитель, натура и пленэр. Финальная часть - это работы Репина его учеников сквозь года.

В экспозиции представлены произведения Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Исаака Бродского, Филиппа Малявина, Константина Сомова и других выдающихся художников. Увидеть шедевры можно до 28 июля 2024. Подробности на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Истра Музеи Художники
29 февраля 2024, 15:52
Цикл лекций «Детская гинекология» стартовал в Московском областном центре охраны материнства и детства
МОЦОМД
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Цикл лекций «Детская гинекология» стартовал в Подмосковье. Его будет проводить заведующая кафедрой акушерством и гинекологией факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, акушер-гинеколог Надежда Дуб.

Надежда Дуб отметила, что лекции посвящены аномальным маточным кровотечениям у детей и подростков, а также опухолям и опухолевидным образованиям.

«Темы интересные и необходимые в нашей врачебной практики, и, к сожалению, это часто встречающаяся патология среди детей и подростков», - добавила Надежда Дуб.

Специалист подчеркивает, что особое внимание уделено опухолям яичников, которые преобладают среди гинекологических заболеваний у девочек. Начало менструаций увеличивает риск возникновения этих опухолей из-за повышения гормонального фона, усиления чувствительности тканей яичников к гормонам и улучшения кровоснабжения. Это приводит не только к увеличению яичников, но и к образованию кист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Врачи
29 февраля 2024, 15:47
Готовность школы в ЖК «Ярославский» в Мытищах достигла 69%
Медиасток.рф
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Возведение новой большой школы на 1650 мест продолжается в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Строительство осуществляет «СЗ „Лужнецкий квартал“ в рамках инвестиционного соглашения.

На данный момент, строительные работы продвигаются в соответствии с планом. Школа займет более 20 тысяч квадратных метров. Общий прогресс строительства составляет около 69%. Производится облицовка фасада, монтаж инженерных систем и выполнение внутренних отделочных работ. На стройплощадке работают 139 специалистов и используется 15 единиц спецтехники.

К 1 апрелю планируется доставка необходимого оборудования для школы. Также уделяется внимание благоустройству прилегающей территории, которое проведут в летом.

В начале учебного года новая современная школа откроет свои двери для учащихся. Ведется тщательный контроль соблюдения сроков строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Строительство
29 февраля 2024, 15:18
Жители Подмосковья смогут выиграть лимитированную карту «Стрелка» с символом 2024 года
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
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«Стрелка» проводит конкурс на лучшее креативное фото. Победители получат лимитированные транспортные карты с символом 2024 года — драконом.

Фотоматериалы можно присылать на конкурс «Путешествие „Стрелки“» до 1 марта. Подарок получат 15 победителей проекта.

Желающим выиграть приз нужно подписаться на страницы «Стрелки» в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram , сделать креативное фото на представленную тему и выложить его на личную страницу с хештегом #КартаСтрелка2024. Затем понадобится оставить комментарий к посту.

С подробностями условий конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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