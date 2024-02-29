Центр помощи семьям и детям «Мытищинский» отметил 30-летие
Семейный центр помощи «Мытищинский» отметил день рождения. За 30 лет своей деятельности он стал временным домом для более чем двух тысяч детей, предоставляя им не только убежище, питание и одежду, но и создавая атмосферу домашнего уюта и тепла.
Каждый сотрудник центра ежедневно вкладывает часть своей души, обеспечивая любовью и поддержкой тех, кто в этом особенно нуждается.
«Семья для каждого ребенка» - это не просто слова, это миссия центра. Здесь создают атмосферу тепла и заботы, помогают семьям в сложных жизненных обстоятельствах, разрешают конфликты между родителями, поддерживают приемные семьи и предоставляют психологическую поддержку.
Несмотря на все усилия воспитателей сделать пребывание в центре максимально комфортным, ничто не может заменить настоящий дом и семью. Очень важно, чтобы дети вырастали в окружении любви, радовались каждому новому дню и чаще улыбались. Это подчеркивал глава государства, ведь 2024 год объявлен Годом Семьи и сохранения традиционных ценностей.
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