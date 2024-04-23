Центр «Полет» в Красногорске благоустроят к сентябрю

В Минстрое Московской области рассказали, что сейчас на объекте трудятся 185 рабочих и семь машин. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы. Началось благоустройство прилегающей территории, где разместятся стадион, детские игровые и спортивные площадки. Строительная готовность составляет 75,5%. Образовательный комплекс планируется открыть к 1 сентября.

«Полет» рассчитан на 1,7 тысячи мест. В его состав войдут школа и детский сад.

Это первый воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская Пойма. С его открытием у детей появится возможность получать образование рядом с домом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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