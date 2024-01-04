Центр «Покров» провел елку для детей из малообеспеченных семей в Егорьевске

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Московской области.

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В ходе мероприятия дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, поучаствовали в конкурсах и играх, посмотрели новогоднее представление и пообщались с другими ребятами.

«У наших волонтеров есть хорошая фраза: „Мы чувствуем себя так, словно побывали в мастерской Деда Мороза“. Они не только провели этот праздник, но и собирали подарки», - поделилась координатор центра Юлия Кузьмичева.

Праздник стал возможным благодаря акции «Мешочек Деда Мороза», которая прошла в Егорьевске. Все желающие могли принести в центр «Покров» подарки для нуждающихся детей - принимали любые вещи от одежды до книг.

«Любое благое дело, любое добро - оно всегда эмоционально „поднимает“ любого подростка, и они становятся более ответственными и уверенными в себе. Можно сказать, что они взрослеют, когда делают хорошие дела», - подчеркнула специалист по работе с молодежью Ирина Макеева.

Представители гуманитарного центра «Покров» на регулярной основе оказывают помощь нуждающимся многодетным семья, неполным семьям, беременным женщинам в кризисной ситуации, пенсионерам, лицам без определенного места жительства и людям, оказавшимся в тяжелом положении. На сегодняшний день специалисты оказывают поддержку трем тысячам человек.