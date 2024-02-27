Центр поддержки семей военнослужащих в Одинцове принял почти 2 тысячи заявок с 2022 года

Начальник управления социального развития администрации Одинцовского округа Ирина Баженова сообщила, что сотрудники центра работают по нескольким направлениям. Они помогают с поиском работы, устройством детей в образовательные учреждения, уходом за пожилыми родственниками, оказывают психологическую поддержку, организуют юридические консультации.

«Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, входит в число наиболее приоритетных задач, которые стоят перед органами местного самоуправления. С момента открытия в центре зафиксировали уже 1839 обращений. Все обратившиеся смогли получить необходимую помощь», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Центр поддержки семей военнослужащих находится по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, дом № 71 - торговый центр «Дубрава». По будням прием ведется с 09:00 до 18:00, по субботам - с 10:00 до 15:00, а воскресенье - выходной. Задать свой вопрос также можно во время работы центра по телефону горячей линии +7 (495) 181-90-03 и с помощью чат-бота в Telegram.

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