Центр по трудоустройству молодежи в Серпухове отремонтируют к 1 сентября

Благодаря средствам бюджета округа в первом корпусе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи стартовал капитальный ремонт. Рабочие демонтировали старые полы и потолки, очистили стены помещений от ветхого покрытия. Сейчас там устанавливают вентиляционные системы, делают разводку электрики, монтируют канализационные трубы и обновляют отопительную систему. Также строители наносят черновую штукатурку. Шесть лет назад заменили крышу, она в хорошем состоянии.

Здание центра площадью 250 квадратных метров построили в 1959 году. Здесь расположены спортивный и актовый залы, раздевалки для мальчиков и девочек, два дополнительных кабинета для юных серпуховичей, где они рисуют и играют в шахматы. Кружки и секции летом закрыты.

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