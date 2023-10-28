Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове отпраздновал 20-летие

Специалисты серпуховского центра по профориентации разработали и внедрили новую систему работы со школьниками и студентами, инициировали мастер-классы, фестивали и квесты. Профориентацию начинают прямо с младших классов. Самый важный показатель деятельности коллектива - успешное трудоустройство молодежи. Об этом говорили те, кто пришел поздравить с 20-летием специалистов учреждения.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко поблагодарил коллектив за труд и пожелал постоянного развития.

«Большое спасибо вам, вашему коллективу за ваш труд, и конечно же постоянного развития. Потому что-то, чем занимается центр, ваш выбор вашей профессии, которой вы сейчас занимаетесь, - это архиважно для всех, для каждого нашего жителя городского округа», - подчеркнул Сергей Никитенко.

Специалисты Серпуховского центра по профориентации и трудоустройству в числе первых в области начали реализовывать проект «Билет в будущее» федеральной программы «Успех каждого ребенка». В результате молодежь округа хорошо подготовлена к выходу на рынок труда региона.

Депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова вручила Благодарственные письма директору Центра и его сотрудникам. Но самым ценным подарком, пожалуй, стал кубок от тех, ради кого они трудятся.

«Мы хотим вручить вам кубок за номинацию „Лучший центр по профориентации и трудоустройству молодежи“. Надеемся, что вы поставите этот кубок и будете вспоминать нас, ваших воспитанников», - обратились учащиеся к руководству Центра.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».