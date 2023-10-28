Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове отпраздновал 20-летие
Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове за 20 лет своей деятельности помог определиться с профессией более 80 тысячам учащимся средних и специальных учебных заведений округа. Глава городского округа Сергей Никитенко поблагодарил учреждение за продуктивную работу.
Специалисты серпуховского центра по профориентации разработали и внедрили новую систему работы со школьниками и студентами, инициировали мастер-классы, фестивали и квесты. Профориентацию начинают прямо с младших классов. Самый важный показатель деятельности коллектива - успешное трудоустройство молодежи. Об этом говорили те, кто пришел поздравить с 20-летием специалистов учреждения.
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко поблагодарил коллектив за труд и пожелал постоянного развития.
«Большое спасибо вам, вашему коллективу за ваш труд, и конечно же постоянного развития. Потому что-то, чем занимается центр, ваш выбор вашей профессии, которой вы сейчас занимаетесь, - это архиважно для всех, для каждого нашего жителя городского округа», - подчеркнул Сергей Никитенко.
Специалисты Серпуховского центра по профориентации и трудоустройству в числе первых в области начали реализовывать проект «Билет в будущее» федеральной программы «Успех каждого ребенка». В результате молодежь округа хорошо подготовлена к выходу на рынок труда региона.
Депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова вручила Благодарственные письма директору Центра и его сотрудникам. Но самым ценным подарком, пожалуй, стал кубок от тех, ради кого они трудятся.
«Мы хотим вручить вам кубок за номинацию „Лучший центр по профориентации и трудоустройству молодежи“. Надеемся, что вы поставите этот кубок и будете вспоминать нас, ваших воспитанников», - обратились учащиеся к руководству Центра.
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