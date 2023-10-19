Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра откроется в НИКИ детства
Единственный в Подмосковье Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра откроется на базе консультативно-диагностического центра НИКИ детства. Он будет оснащен залами адаптивной физкультуры и АВА-терапии.
Как рассказала заведующая центром Лолита Пак, для маленьких пациентов обустроят просторные холлы, комфортные зоны ожидания, а на стенах разместят бизиборды, интерактивные игры и планшеты.
Кроме того, в здании появится новая колясочная, кафе и навигация.
Модернизация КДЦ НИКИ детства началась в апреле. Там обновили окна, двери, сантехнику, полы и переформатировали некоторые кабинеты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинтво из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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