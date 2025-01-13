13 января 2025, 10:55

Центр паллиативной помощи Подмосковья подвел итоги работы в 2024 году

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Координационный центр паллиативной помощи работает в Подмосковье круглосуточно. С его помощью в 2024 году провели госпитализацию более 25 тысяч пациентов.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, сотрудники центра координируют работу патронажных бригад, а также помогают маршрутизировать пациентов и отвечают на вопросы жителей.

По словам глав ведомства Максима Забелина, в прошлом году на территории региона также открыли 36 школ паллиативного пациента.

«Кроме того, в Московской области работают интернет-портал, горячая линия по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по паллиативной помощи жители могут по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. В регионе также работает тематический интернет-портал , где размещена вся информация об оказании помощи на дому, госпитализации и уходе.

Больницы Врачи
13 января 2025, 15:35
Школу № 2 в поселке Белоомут капитально отремонтируют в течение года
Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 2 начался на улице Гагарина в поселке Белоомут. Здание полностью обновят в течение года.

Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. На объекте работают 23 человека. Строители продолжают демонтаж, после чего приступят к отделочным работам.

Согласно техническому заданию, в здании площадью 2285 квадратных метров проведут кровельные, отделочные и фасадные работы, обустроят водосточные системы, отремонтируют входные группы, заменят инженерные сети. Также планируется закупка новой мебели и оборудования.

Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Школы Луховицы Ремонтные работы
13 января 2025, 15:26
Императорская елка в традициях начала XX века прошла в Волоколамске
Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
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Историческое мероприятие в рождественских традициях состоялось в музее семьи Великого князя Константина. Для юных гостей организаторы подготовили творческие мастер-классы и старинные русские игры, концерт и представление вертепного театра.

Зрители окунулись в атмосферу старинного праздника. Артисты Центра возрождения культурных традиций, духовных ценностей и соборных начал русского народа показали литературно-художественный пролог. Дети прошли по трем тематическим станциям, где узнали о елочных игрушках прошлого века, традициях христославов и выучили народные колядки.

Изюминкой праздника стало представление народного кукольного театра. Со сцены прозвучали песнопения в исполнении профессиональных этнографов. Маленькие зрители услышали историю о Рождестве Христа, святом семействе и трех волхвах.

Заместитель главы муниципалитета Марина Марнова поздравила гостей праздника с Рождеством Христовым, а сотрудники музея «Волоколамский кремль» вручили детям сладкие подарки.

Праздники Волоколамск Православное рождество
13 января 2025, 15:22
Подмосковные школьники и студенты приняли участие в стажировке в ОАЭ
Министерство образования МО
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Десятидневная образовательная языковая стажировка, организованная Образовательным центром имени шейхи Фатимы бинт Мубарак при поддержке Министерства просвещения России, завершилась в Абу-Даби. в мероприятии участвовали 25 школьников и студентов, среди которых пятеро из Подмосковья.

В ходе стажировки участники получили знания о культуре, искусстве и традициях Объединенных Арабских Эмиратов, а также изучили особенности арабского языка и принципы арабской письменности. Теоретические занятия были дополнены практическими упражнениями.

Программа также включала различные культурные мероприятия. Участники отправились на экскурсии в пустыню Руб-эль-Хали, посетили мечеть шейха Зайда, Лувр Абу-Даби и познакомились с экспозицией крепости Каср Аль-Хосн, а также президентским дворцом Каср Аль-Ватан. Кроме того, они ознакомились с образовательным процессом в Русской школе в Абу-Даби.

Директор гимназии Майя Майсурадзе отметила, что подобные программы способствуют развитию живого и конструктивного диалога между представителями разных культур. Она подчеркнула, что стажировка не только способствовала обмену знаниями, но и укрепила сотрудничество между странами. Директор также выразила уверенность, что программа откроет новые перспективы для подмосковных детей в изучении языка, поможет им завести друзей в ОАЭ и строить образовательные маршруты в сфере международного сотрудничества.

Школьники ОАЭ Студенты
13 января 2025, 15:09
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в зимнем учете водоплавающих птиц
Фото А. Исабекова
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Жителей Подмосковья пригласили на традиционный зимний учет водоплавающих птиц. Мероприятие пройдет 18 и 19 января.

Орнитологи отмечают, что учет птиц стал важным событием из-за изменения климата. Все больше особей отказываются от миграции из-за незамерзающих водоемов и подкормки людьми.

Чаще всего эту процедуру проводят специалисты, однако более полными результаты делает участие любителей природы и бердвотчеров.

«Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение для экологов, поскольку данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов, водно-болотных угодий и других экосистем», - отметили в министерстве.

Куратором акции стал Союз охраны птиц России. На сайте ведомства опубликован список координаторов, которые могут помочь участникам акции. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.

Результаты наблюдений также можно направить на электронную почту Союза охраны птиц России rbcu1993@mail.ru с пометкой темы «Серая шейка».

Птицы Животные

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