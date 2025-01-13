Центр паллиативной помощи Подмосковья подвел итоги работы в 2024 году

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, сотрудники центра координируют работу патронажных бригад, а также помогают маршрутизировать пациентов и отвечают на вопросы жителей.

По словам глав ведомства Максима Забелина, в прошлом году на территории региона также открыли 36 школ паллиативного пациента.

«Кроме того, в Московской области работают интернет-портал, горячая линия по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по паллиативной помощи жители могут по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. В регионе также работает тематический интернет-портал , где размещена вся информация об оказании помощи на дому, госпитализации и уходе.