Центр «Орехово-Зуевский» присоединился к проекту по долговременному уходу за пенсионерами

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В такой центр обратились родственники Анатолия Фоломкина. Мужчина попал в реанимацию, а после выписки боялся передвигаться по квартире. Пенсионеру помогла Екатерина Зайцева. Она взяла на себя уборку, приготовление пищи и другие бытовые нужны, а также помощь в прогулках.

«Когда я только пришла, он был очень ослаблен и тяжело передвигался, в основном только с посторонней помощью. Помогала дойти до кухни и вернуться в комнату - давалось непросто, с тяжелой отдышкой, но постепенно его организм окреп. Недавно Анатолий Павлович сам предложил выйти на прогулку. Теперь вместе ходим за продуктами в супермаркет», - рассказала Зайцева.

Она посещает пенсионера пять дней в неделю в среднем до двух часов. В выходные пенсионера навещают родные.

К концу года для реализации проекта подготовят около 500 помощников по уходу в регионе. На базе учреждений соцобслуживания местные жители смогут взять средства для реабилитации на время в спецпунктах. В Орехово-Зуеве они находятся на улице Бабушкина, 3, в Ликино-Дулеве на Коммунистической, 15, в Куровском на Первомайской, 94 и Дрезне на Юбилейной, 8.

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