Центр оказания бесплатной юридической помощи открыли в Истре

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Бесплатную юридическую помощь будут оказывать малоимущим, пенсионерам, ветеранам, инвалидам, участникам спецоперации.

«Мы открываем такие центры, чтобы человек не ехал в Москву к адвокатам, юристам, а на месте получил бы квалифицированную помощь», - рассказал президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

В центре работают восемь квалифицированных адвокатов. Если для решения вопроса необходимы специалисты узкой направленности, то их приглашают.

«Вопросы касаются льгот, совместного проживания, лицевых счетов. Люди не всегда могут разобраться. Как раз многогранность этого центра заключается в том, что на любой вопрос можно получить ответ», - отметил депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Центр расположен в городе Истра на улице Советской, дом № 13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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