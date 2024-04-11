Центр охраны материнства и детства провел день иммунизации в Подмосковье
Московский центр охраны материнства и детства и волонтеры Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 провели день иммунизации для юных пациентов и их родителей. Им рассказали о важности широкого доступа к вакцинам для обеспечения долгой и здоровой жизни.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, цель акции - отметить важность вакцинации. Участникам раздали информационные буклеты с ответами на все важные вопросы по этой теме. Родителям также напомнили о национальном календаре профилактических прививок и последовательности прохождения процедуры.
«В России вакцинация проводится строго в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день в календарь включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа», - рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Павлова.
Вакцинация доступна жителям по месту жительства. Сделать это можно бесплатно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».