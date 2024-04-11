Центр охраны материнства и детства провел день иммунизации в Подмосковье

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, цель акции - отметить важность вакцинации. Участникам раздали информационные буклеты с ответами на все важные вопросы по этой теме. Родителям также напомнили о национальном календаре профилактических прививок и последовательности прохождения процедуры.

«В России вакцинация проводится строго в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день в календарь включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа», - рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Павлова.

Вакцинация доступна жителям по месту жительства. Сделать это можно бесплатно.

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