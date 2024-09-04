Центр образования «Точка роста» открылся в школе № 1 в Зарайске

«Точка роста» - федеральная сеть центров образования в школах. В учреждении № 1 в Зарайске открыли классы естественно-научной и технологической направленностей. Ученики будут профильно изучать и применять на практике знания по технологии, физике, информатике, химии и биологии.

«По программе президента Российской Федерации Владимира Путина, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева , в городском округе Зарайск вот уже пятый год создаются „Точки роста“. Они открывают перед детьми дополнительную возможность заниматься исследованиями, ставить опыты, писать практические работы и, конечно же, представлять свой опыт на различных научных конференциях и конкурсах», - отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Отметим, это уже восьмой по счету образовательный центр в городском округе Зарайск.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».