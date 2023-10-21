Центр образования «Точка Роста» открыли в Наро-Фоминске

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«Не просто давать хорошее образование, а современное образование на уровне сегодняшнего дня. Еще раз повторюсь это, уже 11-я школа в Наро-Фоминском округе. Программа продолжается, и она очень востребована в сельских школах», - сообщил депутат Мособлдумы Александр Баранов.

Школьникам не терпится оценить новые возможности. В кабинете биологии есть электронные микроскопы, химии - современные анализаторы. Традиционный ажиотаж - в кабинете информатики. Каждый выбирает близкое для себя направление.

«В зависимости от направления, которые выбираются, такие центры могут быть гуманитарной направленности, но вот в Московской области реализуются центры „Точки роста“ естественно-научной и технологической направленности. Это направление - одно из самых востребованных для подготовки специалистов», - сообщила замглавы округа Светлана Малыхина.

«Центр замечательный, такое оборудование, я тоже обучалась в данной школе, у нас не было таких возможностей в 90-е годы. Получать такое образование и такое оборудование. Нашим детям сейчас дано все», - заявила замдиректора школы по воспитательной работе Екатерина Чеканова.

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