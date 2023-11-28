28 ноября 2023, 06:00

Центр обработки звонков ЦППК открыли в Подмосковье

ЦППК
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ЦППК открыла центр обработки звонков. В кол-центре соискатели могут получить информацию по трудоустройству. О этом сообщили в Минтрансе Московской области.

На горячей линии в смене будут работать три-пять операторов. Средняя скорость обработки звонков составляет 1,5 минуты.

«При этом сотрудники Центра обрабатывают не только сообщения, связанные с трудоустройством, но и звонки по вопросам МЦД и на другие темы. Звонки принимаются по номеру 8 800 301 00 00 с графиком работы МЦД - почти круглосуточно, с перерывом с 01:00 до 05:00», - уточнили в министерстве.

Сейчас в транспортной компании работает более 10 тысяч человек. Сейчас предприятию требуются кассиры, помощники машиниста электропоезда и другие специалисты. В среднем в месяц поступает 1,5 тысячи звонков от соискателей на эти вакансии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МЦД
28 ноября 2023, 04:00
Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ усовершенствуют в Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства московской области
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В Московской области планируют усовершенствовать Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр по конкурентной политике региона Елена Волкова.

В Московской области планируют усовершенствовать Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ , сообщила министр по конкурентной политике региона Елена Волкова.

«Исполнителю предстоит перенести Систему на отечественное программное обеспечение, создать подсистемы ведения реестра собственников и общих собраний собственников, заняться развитием функционального блока „Электронный паспорт МКД“, сопровождать и оказывать техническую и консультационную поддержку, а также выполнять иные работы по развитию согласно техническому заданию», - уточнили в министерстве.

Работы оплатят из бюджета региона. Заявки будут принимать до 11 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
28 ноября 2023, 02:00
Школьную улицу в Волоколамске благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
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В 2024 году в Волоколамске обновят территории по улице Школьной с захватом выхода к плотине водохранилища. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Это общественная территория, победитель конкурса „Малых городов и исторических поселений“. Уже в 2024 году мы запланировали масштабные работы по благоустройству двух скверов, а также территории вблизи Волоколамского водохранилища» , - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Благоустройство в городском округе началось в 2018 году. Тогда начали благоустраивать сквер у ФОК «Лама». За это время в муниципалитете привели в порядок улицы Горвал, Революционную, площади перед администрацией и Вечным огнем, Московский тракт, парк Победы и другие объекты, установили две стелы «Населенный пункт воинской доблести» в селах Осташеве и Нелидове.

В этом году начали благоустраивать территорию на Парковой улице, в следующем продолжат уже на Школьной. Пешеходную зону выложат плиткой, создадут полосу для велосипедистов, которую продлят к плотине и парку. У почты на участке от Ново-Солдатской улицы создадут сквер с переменным рельефом. В нем установят площадку для праздников, качели, скамьи, столики для игр. Центральную часть отведут для тихого отдыха. В общественном пространстве появятся уличные шкафчики для буккроссинга. Уличное освещение заменят.

Также специалисты благоустроят спуск к городской плотине со смотровыми площадками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Волоколамск
27 ноября 2023, 21:45
Свыше 310 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Балашихе
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Более 310 тысяч человек привились от гриппа в Балашихе. Из них около 253 тысяч взрослых и почти 75 тысяч детей.

Вакцинироваться против гриппа можно до 1 декабря. Врачи используют препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Поставить вакцину можно во всех поликлиниках города. Пациенту предварительно измерят сатурацию, артериальное давление и проверят легкие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вакцинация Балашиха
27 ноября 2023, 21:42
Победителей акции «Сдай старые шины на „Мегабак“» наградили в Подмосковье
Мин ЖКХ
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В Московской области подвели итоги акции «Сдай старые шины на „Мегабак“». Победителей наградили министр ЖКХ Антон Велиховский и руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

Шесть победителей акции наградили за первые три места сертификатами на покупку новой резины номиналом 10, 15 и 20 тысяч рублей.

«В этом сезоне в акции приняло участие огромное количество жителей, собрав в 5,5 раза больше старых покрышек, чем за прошлые акции. Более 700 тонн автомобильных шин были направлены на переработку», - сообщил Велиховский.

Также в регионе проходил фотоконкурс. Участники присылали креативные кадры с шинами. В этом году свои работы прислали девять человек, заявила Белова. Победительницей стала действующая чемпионка по фехтованию. Она сделала фото с шинами в спортивной форме. Другие победители нарядились в Снегурочек и Дедов Морозов. Отдельно наградили участника за самый популярный пост в Сети.

В Подмосковье работают 60 площадок «Мегабак» в 55 городских округах. На них можно бесплатно сдать КГМ, шины, электронно-бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик, бумагу, картон, батарейки, лампы и градусники. Все пункты можно посмотреть на интерактивной карте на сайте мегабак.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка

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