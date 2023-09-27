Центр объединения гражданских инициатив открылся в Химках

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Депутат городского совета Юлия Ишкова уже провела первые встречи с родственниками участников специальной военной операции в стенах Центра.

«Химчанка обратилась по поводу устройства ребенка в детское дошкольное учреждение. Также она хотела уточнить, какие льготы положены ее семье. Родственница участника СВО попросила оказать содействие в замене счетчика в подвальном помещении и сделать перерасчет денежных средств. На этой неделе проведу встречу с сотрудниками ТСК „Мосэнерго“, после чего свяжусь с заявительницей», - рассказала Юлия Ишкова.

Кроме того, в учреждении проводят юридические консультации, оформляют путевки в детские сады, записывают на бесплатные спортивные секции, помогают в трудоустройстве и организации досуга для детей. Обратиться в Центр можно по телефону: 7 (916) 683-08-27.

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