Центр начальной инженерной подготовки кадров создадут в Балашихе

В 2024 году в Балашихе запустили масштабный проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Благодаря этому школьники смогли познакомиться с бизнесменами и представителями крупных промышленных компаний, узнать их «истории успеха». Также для ребят проводят экскурсии на производства и турниры по настольной игре «Ситиполия. Большая Балашиха».

В этом году проект продолжается: для участников подготовили профориентационные тесты, тренинги, родительские собрания и мастер-классы на предприятиях.

«Планируем организовывать экскурсии на предприятия для школьников, чтобы они увидели производственный процесс изнутри. Убедились, что на предприятиях Балашихи давно уже создаются комфортные условия для работы сотрудников», - рассказала Ольга Егерева, начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха.

Авиационная корпорация «Рубин» создала свой учебный центр для подготовки инженеров. В феврале ожидается его первый выпуск. Подготовкой кадров в Балашихе особенно активно занимаются с 2019 года. В этом участвуют местная администрации, бизнес и учебные заведения. Городские предприятия в сотрудничестве с учебными заведениями принимают на преддипломную практику студентов с последующим трудоустройством, инвестируют в материальную базу подмосковного колледжа «Энергия». Сегодня больше 400 студентов прошли обучение, половина из них осталась работать на предприятиях.

В этом году в Балашихе проведут 18 уроков, 12 экскурсий и привлекут к сотрудничеству 30 предпринимателей. Об этом также рассказали на встрече в окружной Общественной палате, где собрались представители организаций и образовательных учреждений города, местной администрации и сами общественники.