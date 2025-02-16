16 февраля 2025, 10:48

Центр начальной инженерной подготовки кадров создадут в Балашихе

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Курировать его будет МГТУ имени Н. Э. Баумана. Открытие центра поможет подготовить нужных специалистов для предприятий округа. Такими планами поделились на встрече в Общественной палате, где обсуждались и другие подобные проекты.

В 2024 году в Балашихе запустили масштабный проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Благодаря этому школьники смогли познакомиться с бизнесменами и представителями крупных промышленных компаний, узнать их «истории успеха». Также для ребят проводят экскурсии на производства и турниры по настольной игре «Ситиполия. Большая Балашиха».

В этом году проект продолжается: для участников подготовили профориентационные тесты, тренинги, родительские собрания и мастер-классы на предприятиях.

«Планируем организовывать экскурсии на предприятия для школьников, чтобы они увидели производственный процесс изнутри. Убедились, что на предприятиях Балашихи давно уже создаются комфортные условия для работы сотрудников», - рассказала Ольга Егерева, начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха.

Авиационная корпорация «Рубин» создала свой учебный центр для подготовки инженеров. В феврале ожидается его первый выпуск. Подготовкой кадров в Балашихе особенно активно занимаются с 2019 года. В этом участвуют местная администрации, бизнес и учебные заведения. Городские предприятия в сотрудничестве с учебными заведениями принимают на преддипломную практику студентов с последующим трудоустройством, инвестируют в материальную базу подмосковного колледжа «Энергия». Сегодня больше 400 студентов прошли обучение, половина из них осталась работать на предприятиях.

В этом году в Балашихе проведут 18 уроков, 12 экскурсий и привлекут к сотрудничеству 30 предпринимателей. Об этом также рассказали на встрече в окружной Общественной палате, где собрались представители организаций и образовательных учреждений города, местной администрации и сами общественники.

Рабочие места Балашиха Студенты
16 февраля 2025, 12:46
Спортсмены из Можайска стали призерами чемпионата России по джиу-джитсу
ДЮСШ по самбо и дзюдо
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Спортсменки из Можайска завоевали комплект медалей на чемпионате России по джиу-джитсу. Они получили право выступить на апрельском чемпионате Европы на Кипре и на чемпионате мира в Тайланде.

Чемпионат России среди мужчин и женщин прошел в Санкт-Петербурге. Первое место завоевала Дарья Гайдучек, Карина Черевань - второе, а Галина Каштанова - третье.

Девушек подготовили тренеры спортивной школы по самбо и дзюдо Игорь Степанов и Дмитрий Грищенко.

Дарья Гайдучек и Карина Черевань прошли отбор на апрельский чемпионат Европы джиу-джитсу на Кипре и чемпионат мира в Тайланде, который пройдет в октябре 2025 года.

Ранее можайские спортсменки Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева стали победителями, а Ксения Антонова - серебряным призером в своих категориях на первенстве России в Конакове. Они также получили право выступить на мировой арене.

Россия Можайск
15 февраля 2025, 21:41
Акция «Дарите книги с любовью» началась в Чехове
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Муниципальный округ Чехов стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью — 2025».В честь Международного Дня книгодарения жители смогут передать свои книги городской библиотеке.

Переданные книги займут достойное место в городской библиотеке и будут доступны для всех желающих, что позволит каждому жителю насладиться чтением и открыть для себя новые произведения. Участники акции могут дарить классические и современные литературные шедевры, охватывающие широкий спектр жанров и тем. Это могут быть сочинения для детей, подростков и взрослых, включая художественную литературу, научные работы и энциклопедии.

Приняв участие в этой акции можно не только освободить свои полки, но и внести значимый вклад в развитие местного читательского сообщества. Каждая переданная книга обретет новых читателей и создаст атмосферу дружбы и взаимопомощи среди книголюбов.

Стать частью инициативы можно по адресу: Городская библиотека № 2, улица Полиграфистов, дом 11А.

Муниципальный округ Чехов стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью - 2025».

В честь Международного Дня книгодарения жители смогут передать свои книги городской библиотеке.

Книги Благотворительность Чехов
15 февраля 2025, 20:09
Богослужение в честь Сретения Господня прошло в Серпухове
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Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне — день, символизирующий встречу человечества с Богом. Этот праздник наполнен глубоким духовным содержанием и напоминает о важности стремления к свету и истине.

В честь этого значимого события в историческом Сретенском храме Серпухова прошло Архиерейское Богослужение, которое возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Сретенский храм, построенный в 1702 году на месте храма Косьмы и Домиана, является одной из древнейших церквей города и представляет собой яркий пример русского зодчества XVII–XVIII веков. С этим храмом связаны имена известных святых, таких как Герман Аляскинский и святитель Варсонофий, епископ Тверской.

Для верующих Архиерейское Богослужение стало возможностью получить благословение архипастыря, укрепить свою веру и приобщиться к духовным традициям.

Серпухов Религия
15 февраля 2025, 20:00
Сретенский бал для учащихся православной гимназии прошел в Серпухове
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Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове прошел Сретенский бал, где гармонично переплелись православная культура и светская этика. Верующие 15 февраля отмечают два значимых события: Сретение Господне и Всемирный день православной молодежи.

Среди почетных гостей мероприятия были заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова и настоятельница Владычнего женского монастыря игумения Алексия.

Десятки пар с грацией танцевали полонез и вальс, создавая атмосферу праздника. Подготовка к этому событию была серьезной: воспитанники Православной гимназии женского монастыря тщательно подбирали свои наряды, изучали традиции и этикет, а также репетировали танцы.

Кроме танцев, ребята радовали гостей вокальными номерами, читали стихи и представляли театральные постановки. Участниками бала также стали ученики и преподаватели Православной гимназии имени Серафима Саровского из Домодедово, которые приехали, чтобы стать частью этой замечательной бальной традиции нашего округа.

Молодежь Серпухов

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