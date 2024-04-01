Центр «Мой бизнес» Подмосковья запустил прием заявок на услуги для субъектов МСП

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Заместитель председателя правительства - министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в прошлом году центр «Мой бизнес» Подмосковья оказал предпринимателям региона более 53 тысяч услуг.

Зиновьева напомнила о реализации программы «100% Подмосковье». По ее словам, она позволяет компаниям повысить узнаваемость продукции и бренда.

«Например, участники проекта получают возможность участвовать на выставках-ярмарках „100% Подмосковье“, размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестиционном портале Московской области», - отметила Зиновьева.

Ознакомиться с полным списком услуг и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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