Центр медиации Подмосковья урегулировал более 300 споров предпринимателей за год

Центр медиации создали в Подмосковье пять лет назад по инициативе регионального бизнес-омбудсмена. Он оказывает примирительные процедуры, занимается правовым просвещением и проводит консультации. Соглашения о сотрудничестве с администрациями округов и руководителем общественной приемно подписали в Красногорске, Егорьевске, Реутове, Ленинском, Волоколамске, Лотошине, Шаховской и Электростали.

«В течение 2023 года подмосковным Центром медиации рассмотрено 313 споров предпринимателей, 90% из них урегулировано в досудебном порядке с положительным результатом для каждой стороны», - рассказала руководитель центра Мария Светлова.

По словам омбудсмена, количество предпринимателей в регионе постоянно увеличивается. Центр медиации позволяет повысить культуру решения споров без участия суда, а также созранить партнерские отношения и улучшить экономику области.

За все время учреждение рассмотрела 2,7 тысячи споров.

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