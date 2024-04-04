04 апреля 2024, 11:01

Центр медиации Подмосковья урегулировал более 300 споров предпринимателей за год

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Подмосковный Центр медиации урегулировал свыше 300 споров предпринимателей в 2023 году. Из них 90% — в досудебном порядке, рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Владимира Головнева.

Центр медиации создали в Подмосковье пять лет назад по инициативе регионального бизнес-омбудсмена. Он оказывает примирительные процедуры, занимается правовым просвещением и проводит консультации. Соглашения о сотрудничестве с администрациями округов и руководителем общественной приемно подписали в Красногорске, Егорьевске, Реутове, Ленинском, Волоколамске, Лотошине, Шаховской и Электростали.

«В течение 2023 года подмосковным Центром медиации рассмотрено 313 споров предпринимателей, 90% из них урегулировано в досудебном порядке с положительным результатом для каждой стороны», - рассказала руководитель центра Мария Светлова.

По словам омбудсмена, количество предпринимателей в регионе постоянно увеличивается. Центр медиации позволяет повысить культуру решения споров без участия суда, а также созранить партнерские отношения и улучшить экономику области.

За все время учреждение рассмотрела 2,7 тысячи споров.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 апреля 2024, 11:06
День открытых дверей в центре травматологии и ортопедии впервые пройдет в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья и других регионов России смогут получить консультации по вопросам болей в коленных, тазобедренных, плечевых и голеностопных суставах в больнице Жуковского. 6 апреля здесь состоится День открытых дверей в центре травматологи и ортопедии.

«Это первый подобный День открытых дверей в Подмосковье. Все желающие смогут получить консультации у наших ведущих травматологов-ортопедов, а также посетить экскурсию по нашему центру. У нас есть все, что необходимо для высокотехнологичных операций, в том числе артроскопических и эндопротезирования суставов», - рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.

За год специалисты Жуковской больницы выполняют более трех тысяч операций по направлениям травматологии и ортопедии.

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 15:00. Для более точных консультаций жителям нужно взять с собой результаты рентген-, КТ- или МРТ- исследований суставов, а также полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний пациенту могут предложить лечение в Жуковской больнице в рамках ОМС.

Центр травматологии и ортопедии Жуковской больницы находится по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом 1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Жуковский
04 апреля 2024, 11:04
Минжилполитики Подмосковья напомнило о возможности взять ипотеку под залог недвижимости
Unsplash
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Ипотека позволяет приобрести в собственность недвижимость тем, кто не располагает полной суммой для ее покупки или строительства. Чтобы оформить ипотеку под залог имущества, необходимо понять, подходит ли имущество заявителя для таких целей.

Залог - это имущество, которое служит обеспечением обязательств заемщика по кредиту или займу. Для залога подходит квартира, дом, участок земли, гараж или даже комната.

При этом, собственником остается заемщик, однако, на его имущество накладывается обременение. Так, без согласия кредитора нельзя будет продать, сдать или подарить собственность.

Обременение снимут только после полного погашения ипотеки.После этого необходимо обратиться в банк с заявлением о получении закладной. Документ необходимо подать в Росреестр, чтобы с имущества сняли обременение.

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Недвижимость Ипотека
04 апреля 2024, 10:33
Около 45 миллиардов рублей направят на поддержку семей в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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Подмосковье входит в число лидеров России по рождаемости. Регион активно поддерживает семьи с детьми — в этом году на эти цели из бюджета выделят 45 миллиардов рублей.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев сообщил, что в 2023 году в регионе родилось 73 тысячи детей. По приросту рождаемости Подмосковье уже несколько лет занимает второе место в ЦФО. Этому способствуют и современные перинатальные центры, и качество медицинских услуг, и меры поддержки семей с детьми.

Сейчас в Подмосковье в 1,2 миллиона семей воспитываются 1,7 миллиона детей.

«За последние 10 лет отчетливо отмечается тенденция увеличения количества многодетных семей - сейчас их 112 тысяч, в них воспитывается 358 тысяч детей», - отметил Голубев.

В этом году регион направит на поддержку семей с детьми 45 миллиардов рублей. Это ежемесячные выплаты, подарки новорожденным, выплаты на школьную форму, бесплатное питание в школьных столовых и другое. Дети до шести лет из многодетных семей также могут бесплатно получить лекарства.

С полным перечнем мер поддержки семей, беременных женщин и детей можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

Семья Мособлдума
04 апреля 2024, 10:30
Аварийный дом № 6 снесли на улице Дальней в Серпухове
Мособлархитектура
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Снос жилого дома № 6 завершился на улице Дальней в Серпухове. Сейчас администрация округа рассматривает перспективы использования освобожденного земельного участка и вовлечения его в хозоборот.

«Здание многоквартирного жилого дома 1949 года постройки - двухэтажное, шлакоблочное, общей площадью чуть более 400 квадратных метров. Основные элементы дома находились в плохом состоянии и были частично разрушены», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, в 2023 году жильцов шести квартир переселили. На данный момент в Серпухове выявлено 206 объектов незавершенного строительства, 134 из которых уже снесли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Серпухов

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