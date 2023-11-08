Центр ледовых видов спорта построят в микрорайоне Новогорск в Химках

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Лед на аренах будет самого высокого качества, подходящий для профессиональных тренировок.

На первом этаже административного блока разместят вестибюль, ресепшен, гардероб, помещения для сушки экипировки, раздевалки, тренерские, кабинет врача, комнату отдыха персонала и технические помещения. На втором этаже оборудуют холл, залы для хореографии и тренировок, зоны с видом на ледовую арену.

Здание построят в виде буквы П с главным входом к улице Соколовской и двумя выступающими корпусами с купольными крышами - ледовыми площадками.

«Двухэтажное здание общей площадью более 9000 квадратных метров появится на территории учебно-тренировочной базы „Новогорск“. Взамен старой, исчерпавшей свой ресурс ледовой арены будут построены две новые», - рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фасад спортивного центра выполнят в белых и серых тонах из сэндвич-панелей. Ярким акцентом станет главный вход, оформленный в традиционных для клуба «Динамо» цветах с витражами из алюминиевого профиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

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