Центр культуры «Родники» в Волоколамске подготовили к открытию после ремонта
Открытие Центра культуры и творчества «Родники» в Волоколамске состоится 29 октября. В здании провели капитальный ремонт, установили новую мебель и изменили концертный зал.
В здании 1953 года постройки обновили фасад, пожарные и инженерные системы, провели отделку помещений, установили новую сантехнику. После ремонта полностью изменился концертный зал: здесь установили удобные кресла, которые расположены теперь по нисходящей, сверху-вниз. Это позволит зрителям задних рядов лучше видеть сцену.
После ремонта в «Родниках» появился светодиодный экран. Сейчас специалисты налаживают новое световое и звуковое оборудование, расставляют мебель.
«Родники» - культурный центр притяжения жителей Волоколамска. Здесь регулярно проводятся концерты, праздники, театрализованные представления и другие мероприятия. При центре культуры работают секции живописи и росписи по дереву, вокалу и хореографии, а также народный театр «На валу», который существует с 1959 года.
«После ремонта планируем открыть в ЦКТ еще пять новых студий и кружков. Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время своего рабочего визита в Волоколамск.