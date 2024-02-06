06 февраля 2024, 15:12

Центр культуры имени Калиниченко в Ногинске пригласил на выставку «Цвет настроения…»

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В Ногинске до 19 февраля будет проходить выставка «Цвет настроения…» члена Союза художников Подмосковья и преподавателя Центра искусств «МирАрта» Елены Белоус. Картины художницы и ее учеников можно увидеть в центре культуры им. Г. В. Калиниченко.

Елена Белоус переехала в Ногинск в 2020 году из Кривого Рога, где она более 30 лет преподавала рисунок в художественной школе. Сейчас Елена - методист с правом преподавания в Ногинской детской художественной школе, а также преподаватель центра «МирАрта».

«У каждого цвет настроения свой, поэтому выставка называется именно так - с многоточием в конце. В экспозиции представлены работы, которые я создала за год, они создавались в разные периоды. Есть здесь и масло, и графика. Все, что получилось, я представила на суд зрителя, и именно ему решать, понравились мои картины или нет», - рассказала Белоус.

На выставке также представлены работы 18 учеников Елены из центра искусств «МирАрта». Возраст художников - от шести до 13 лет.

«Мы с детьми изучаем разные материалы, техники, применяем различные подходы. Они всегда с удовольствием ходят рисовать и с нетерпением ждут занятий. Среди ребят есть призеры международных и всероссийских конкурсов», - добавила Белоус.

Посетить выставку можно до 19 февраля, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша февральских мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Выставки Художники
06 февраля 2024, 15:36
Тренер Дмитрий Антонкин из Ногинска получил звание заслуженного работника физической культуры
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Тренеру по греко-римской борьбе Дмитрию Антонкину присвоили почетное звание заслуженного работника физической культуры. Награду ему вручили глава Богородского округа Игорь Сухин и директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России.

Более 50-и лет Дмитрий Федорович растит настоящих чемпионов. На церемонии награждения его поблагодарили за ежедневный труд и за сохранение лучших традиций наставничества.

Благодаря ему в Богородском округе каждый год появляется все больше достойных спортсменов. В муниципалитете даже проводятся традиционные турниры по греко-римской борьбе на кубок Антонкина.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Богородский
06 февраля 2024, 15:23
Свыше 60 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью по телефону доверия в 2023 году
Unsplash
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Жители Подмосковья могут бесплатно получить психологическую помощь по телефону доверия. В 2023 году этой возможностью воспользовались около 63 тысяч человек.

Как рассказали глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить помощь по телефону жители могут бесплатно. Обратиться в службу могут как дети, так и взрослые.

«За прошлый год на телефон доверия обратилось порядка 63 тысяч жителей Подмосковья, а сначала года их получено более пяти тысяч. Конечно, телефон доверия - это в первую очередь психологическая помощь профессиональных специалистов», - сказала она.

Телефон доверия доступен по номеру 8-800-2000-122. Подробности можно узнать по ссылке.

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Дети Психология
06 февраля 2024, 15:22
Всероссийский фестиваль-конкурс органной музыки прошел во Фрязине
МУ ДО Фрязинская детская школа искусств
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Всероссийский фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира» прошел во Фрязине. В нем приняли участие юные музыканты из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выступления оценивало опытное жюри. В него вошли старший преподаватель кафедры органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных Н. Шубина, руководитель органного класса музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Ю. Семенов, а также композитор и музыковед, приглашенный преподаватель кафедры композиции в Мадридской королевской консерватории, Даниэль Сальвадор.

Фестиваль проводят с 2013 года. за это время в нем приняли участие свыше 150 человек из разных регионов России.

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Музыка Фестивали Фрязино конкурсы
06 февраля 2024, 14:48
Подмосковные Минтранс и ГУСТ получили полномочия на эвакуацию машин из-за неправильной парковки
Unsplash
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Органы власти Московской области получили полномочия по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Теперь это могут делать не только сотрудники ГИБДД, но и Минтранс и ГУСТ.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов напомнил, что соответствующий закон приняли на федеральном уровне в 2023 году.

Теперь составлять административные протоколы будут представители Минтранса Московской области или ГУСТ. Информацию о собственниках автомобиля сотрудники будут получать по запросу в МВД.

«Благодаря этому решению, у властей региона появился инструмент, чтобы оперативно реагировать на жалобы наших жителей на неправильно припаркованные авто, которые зачастую перекрывают въезды во двор, мешают проезду экстренных служб», - подчеркнул Баранов.

Напомним, штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей.

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Мособлдума

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