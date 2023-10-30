Центр культуры и творчества «Родники» открыли после капремонта в Волоколамске

«Хочу поблагодарить администрацию города, всех строителей, приложивших огромные усилия к тому, чтобы мы сегодня открыли такое здание с комфортным залом, большим количеством кружков по вокалу, хореографии, другим видам искусства», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Глава Волоколамского округа Михаил Сылка подчеркнул, что работы провели при поддержке правительства, губернатора Андрея Воробьева и Министерства культуры и туризма Московской области. В проект инвестировали более 165 миллионов рублей.

В центре для детей работает 13 кружков, в которых занимаются почти 300 человек. В обновленном учреждении откроют еще десять студий и кружков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru публикуется вся актуальная информация о событиях, которые проводятся для жителей региона.

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