10 октября 2024, 21:36

Центр культуры и искусств имени Кекушева отремонтируют в Пушкино в 2025 году

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В городском округе Пушкино в 2025 году модернизируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева. Подрядчика определят уже 11 октября.

На улице Дзержинского в пушкинской Ивантеевке к 2025 году реконструируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева.

Комитет по конкурентной политике Московской области в сентябре провел открытый конкурс для определения подрядной организации. Выбранную компанию назовут 11 октября.

В здании центра культуры обновят помещения, отремонтируют фасад, реконструируют кровлю и поменяют старое оборудование на новое.

«Я очень рад, что наш Центр культуры будет обновлен. Это прекрасное место, где мы проводим много времени с семьей и друзьями. Не сомневаюсь, что обновленный центр станет еще более комфортным и современным», - сказал житель Ивантеевки Сергей Яйвазов.

В центре культуры регулярно проходят творческие занятия для детей и молодежи, встречи участников клуба «Активное долголетие», ветеранов и трудовых коллективов. Жители посещают спектакли и концерты, которые организуют в стенах учреждения.

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Пушкино Ремонтные работы
10 октября 2024, 21:20
Школьники из Чехова посетили с экскурсией Российский университет транспорта
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В рамках создания предпрофессиональных классов в гимназии № 7 учащиеся 11-х классов побывали в Российском университете транспорта. Ребята познакомились с учебными программами вуза, посетили студенческий лекторий и технопарк, а также поучаствовали в профессиональных пробах.

Ученикам 11«В» и 11«Г» гимназии № 7 во время экскурсии рассказали о программах Российского университета транспорта. Также ребята побывали в студенческом лектории и технопарке «Московский транспорт». Там они стали участниками профессиональных проб по направлению «Инженер 3D-печати». Школьники узнали о современных технологиях в транспортной отрасли и актуальных тенденциях этой сферы.

Учащихся впечатлило техническое оснащение учебного заведения. Преподаватели и студенты вуза рассказали о применении 3D-печати в транспортной сфере и показали проекты, разработанные в стенах учебного заведения.

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Чехов Школьники
10 октября 2024, 20:59
Личный прием жителей у главы округа по вопросам ремонта дорог прошел в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел очередной личный прием граждан. Главными вопросами, с которыми обращались жители, были вопросы ремонта и содержания дорог и земельно-имущественных отношений.

Как отметил глава Чехова Михаил Собакин, для него важно уделить внимание проблемам каждого жителя и оперативно решить их вопросы.

«Во время личных приемов мы можем детальнее понять и разобрать проблемы людей. В каждом конкретном случае удается найти пути решения даже самых сложных трудностей», - сказал он.

Во время встречи прозвучали вопросы, касающиеся ремонта и содержания дорог в сельских населенных пунктах и земельно-имущественных отношений. По всем проблемам обратившиеся получили разъяснения, им обозначили сроки решения, за каждым вопросом закрепили ответственного.

«Ваше мнение и забота о нашем городском округе Чехов очень важны для меня. Мы продолжим работать над решением возникших проблем и улучшением качества жизни нашего округа», - подчеркнул Михаил Собакин.

Чтобы записаться на прием к главе городского округа Чехов Михаилу Собакину, необходимо заполнить форму на официальном сайте администрации, либо приехать лично по адресу: Советская площадь, дом № 3, кабинет № 2. Проконсультироваться о записи на прием можно по телефону: 7 (496) 726-89-96.

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Благоустройство Чехов Ремонтные работы
10 октября 2024, 20:19
Замглавы Чехова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства
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В городском округе Чехов заместитель главы округа Алексей Родин провел личный прием жителей по вопросам благоустройства. На мероприятии также присутствовали специалисты администрации муниципалитета.

Личный прием граждан проходил вместе с замначальника управления благоустройства администрации городского округа Чехов Николаем Царуком и первым заместителем директора учреждения «Чеховское благоустройство» Алексеем Спириным.

«Регулярные встречи с населением являются неотъемлемой частью моей работы, позволяя непосредственно взаимодействовать с людьми, быстро реагировать на их запросы и оперативно принимать необходимые меры», - отметил заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

На встрече обсудили строительство водоотводной канавы в деревне Чепелево, обустройство пешеходных дорог и дополнительных фонарей в деревне Легчищево на Весенней улице между домами 129 и 144 и ремонт моста через реку Родинку. Помимо этого, на встречу к Алексею Родину приехал житель с просьбой обустроить канаву за своим земельным участком.

Часть вопросов решили на приеме, вопросы, требующие более глубокого анализа, замглавы муниципалитета взял на личный контроль.

Попасть на личный прием к заместителю главы городского округа Чехов можно, записавшись по телефону: 8-496-722-39-85.

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Благоустройство Чехов
10 октября 2024, 20:06
Остановку транспорта близи Зачатьевского храма в Чехове ограничат на три дня
Медиасток.рф
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С 11 по 13 октября рядом с Зачатьевским храмом в городском округе Чехов ограничат остановку транспорта. Такую меру приняли для безопасности посетителей церкви на время проведения молебна о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

В чеховском Зачатьевском храме с 21:00 11 октября по 16:00 13 октября будет запрещена остановка транспортных средств вблизи храма. В эти дни там проведут молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Ограничение движения транспорта наложили для безопасности участников мероприятия. Для удобства посетителей временные остановки общественного транспорта организуют на участке автомобильной дороги Чехов - Кресты. Кроме этого, прихожане на автомобилях могут воспользоваться парковками на новом кладбище и перед зданием администрации.

Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России проходит всероссийский молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Поклониться святыне можно 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 06:30 до 16:00 в Зачатьевском храме в Чехове по адресу: улица Пушкина, дом № 7. Вход для всех желающих свободный.

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Чехов Религия

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