04 ноября 2024, 01:48

Центр крупного российского автодилера открыли в Серпухове

Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Серпухов заработал новый дилерский центр «Рольф». На торжественной церемонии открытия собрались представители компании, сотрудники администрации муниципалитета и депутаты.

Также в дилерском центре оборудовали склад деталей собственного производства. На каждую запчасть дают год гарантии.

«Отрадно осознавать те намерения, которые заявляет компания „Рольф“ в развитии в нашем муниципалитете: это и создание центра по подготовке персонала, и производство автомобильных частей, и автомобилей - конечно, это не может не радовать. И в моем понимании только положительно повлияет на экономику нашего муниципалитета», - подчеркнул глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что открытие дилерского центра - первый шаг к строительству завода «Рольф». В Серпухове будут выпускать автомобили этого бренда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В дилерском центре компании «Рольф» жители Серпухова смогут приобрести современный автомобиль, застраховать его, а также провести ремонт и техническое обслуживание.

«Мне кажется - это будет лучший Рольф из всех Рольфов, должен быть! Наша первая задача - рабочие места. Для этого мы открываемся и расширяемся», - отметил президент Международной ассоциации бокса, почетный житель городского округа Серпухов Умар Кремлев.

При дилерском центре работает масштабный проект «Школа механика Рольф». Это возможность начинающим механикам проявить себя и трудоустроиться: здесь работают десять постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост шиномонтажа.

«Нужны будут и айти специалисты, и грамотные экономисты, и маркетологи. На примере Серпухова у Рольфа рождается новая стратегия развития. Это очень интересно и для предприятия, и для городского округа Серпухов», - подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Олег Андрух.

Серпухов Машины
04 ноября 2024, 01:26
Мастер-класс по росписи по дереву провели в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Мероприятия ко Дню народного единства проходят в Серпухове. Накануне для детей бойцов СВО провели мастер-класс по росписи по дереву.

Занятие прошло по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и Комитета семей воинов Отечества.

Детей обучали работать в графике, рассказали о цветах российского триколора, национальных костюмах и традициях страны. Также каждый смог изготовить памятную фигурку.

Мамы детей военнослужащих тем временем поговорили о мерах социальной поддержки с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Отметим, что провести подобные мероприятия хотят на территории всего Большого Серпухова. Сейчас их уже организовали в самом Серпухове, Протвине и поселке Пролетарский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Серпухов
04 ноября 2024, 01:21
Чемпионат России по боксу среди женщин стартовал в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
В Серпухове впервые проходит всероссийский чемпионат по боксу среди женщин. Турнир объединил рекордное количество участниц.

Побороться за победу приехали 185 спортсменок из 50 регионов России. Состязания пройдут в течение недели на арене Дворца спорта «Надежда».

Чемпионат является отборочным туром в национальную команду по боксу. Лучшие спортсменки представят страну на чемпионате мира в Сербии в следующем году.

«Благодарю Президента Международной ассоциации бокса, Почетного гражданина города Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко, Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за то, что серпуховская земля вновь стала точкой притяжения для лучших боксеров нашей страны», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов
04 ноября 2024, 01:17
Картины живописцев разместили на Советской улице в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
На одной из исторических улиц Серпухова вновь появились картины братьев Маковских, Ивана Шишкина, Яна Викторса и других известных живописцев. Ранее их забирали на реставрацию.

В экспозиции разместили 13 репродукций известных картин из собрания Серпуховского историко-художественного музея. Реставрацией занимался Комитет рекламы администрации муниципалитета.

Обновление было необходимо сделать, так как из-за аномально жаркого лета разрушился защитный слой пленки. Это превратило краски в черную копоть.

Сейчас восстановленные картины снова украшают улицу в рамках проекта «Галерея под открытым небом». Он реализуется в Серпухове с 2020 года по инициативе местного историко-художественного музея и администрации округа.

Всего на фасадах домов вдоль Советской улицы размещены 33 репродукции. Место является одним из важнейших туристических объектов Серпухова.

На каждой из картин есть таблички на нескольких языках и QR-коды. Перейдя по ним, можно прочитать информацию об изображении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Серпухов Картины
04 ноября 2024, 01:13
Три новых реанимобиля поступили на подстанцию скорой помощи в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Новые реанимобили поступили в автопарк Серпуховской подстанции скорой помощи. Три машины обеспечены самым современным оборудованием.

В каждом реанимобиле есть дефибрилляторы, электронасосы, аппараты ИВЛ, укладки с медикаментами, акушерские наборы и приборы для сердечно-легочной реанимации.

Машины будут обслуживать жителей всего городского округа Серпухов.

«Держим ситуацию в медицине на особом контроле. Стараемся регулярно обновлять автопарк и проводить техническое обслуживание уже имеющегося транспорта. Ведь в экстренных ситуациях на счету каждая минута, а значит, от техсостояния машин скорой помощи может зависеть чья-то жизнь», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что передача новых реанимобилей стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в муниципалитеты Подмосковья передали 77 автомобилей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Скорая помощь Серпухов Машины

Новости по теме