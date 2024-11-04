Центр крупного российского автодилера открыли в Серпухове

Также в дилерском центре оборудовали склад деталей собственного производства. На каждую запчасть дают год гарантии.

«Отрадно осознавать те намерения, которые заявляет компания „Рольф“ в развитии в нашем муниципалитете: это и создание центра по подготовке персонала, и производство автомобильных частей, и автомобилей - конечно, это не может не радовать. И в моем понимании только положительно повлияет на экономику нашего муниципалитета», - подчеркнул глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что открытие дилерского центра - первый шаг к строительству завода «Рольф». В Серпухове будут выпускать автомобили этого бренда.

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В дилерском центре компании «Рольф» жители Серпухова смогут приобрести современный автомобиль, застраховать его, а также провести ремонт и техническое обслуживание.

«Мне кажется - это будет лучший Рольф из всех Рольфов, должен быть! Наша первая задача - рабочие места. Для этого мы открываемся и расширяемся», - отметил президент Международной ассоциации бокса, почетный житель городского округа Серпухов Умар Кремлев.

При дилерском центре работает масштабный проект «Школа механика Рольф». Это возможность начинающим механикам проявить себя и трудоустроиться: здесь работают десять постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост шиномонтажа.

«Нужны будут и айти специалисты, и грамотные экономисты, и маркетологи. На примере Серпухова у Рольфа рождается новая стратегия развития. Это очень интересно и для предприятия, и для городского округа Серпухов», - подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Олег Андрух.