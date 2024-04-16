Центр крови Подмосковья выпустил книгу донора

По словам начальника отдела по связям с общественностью Центра крови Подмосковья Елены Денисовой, книга «Донорство в крови» станет для многих людей шансом на спасение, ведь она не оставит равнодушным никого.

«Онлайн-донор - это сборник публикаций, где мы собрали все самое интересное. Для тех, кто готов помочь, она - путеводитель в мир донорства. Эта книга несет свет и надежду, преображая каждого читателя в героя, спасающего жизни», - рассказала Денисова.

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