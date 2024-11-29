Центр крови Подмосковья стал лауреатом всероссийского конкурса

На конкурс подали 259 заявок из 69 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Акция объединила лучшие практики поддержки семейных ценностей и сохранения преемственности донорства крови и костного мозга.

Московский областной центр крови представил обучающие презентации, с помощью которых можно рассказать детям о донорстве простыми словами.

Награду исполняющему обязанности главного врача Центра Глебу Марнову вручили заместитель Министра здравоохранения России Андрей Плутницкий и заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Маркарян.

Кроме того, Московский областной центр крови отметили за проект «Родные люди, Родная кровь». Это истории о том, как донорство крови объединяет семьи и помогает им преодолевать трудности. Призером в этой же номинации стал Белозерский союз волонтеров.

Сдать кровь и ее компоненты жители региона могут как в учреждениях службы крови, так и на выездных донорских акциях. В Минздраве Московской области сообщили, что благодаря развитому донорскому движению регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами.