Центр крови Подмосковья назвал востребованными 1, 2 и 4 отрицательные группы

«В Московской области много пациентов, которым для выздоровления нужно переливание крови. Жители нашего региона всегда проявляют активность на выездных донорских акциях и на станциях переливания крови», - отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь можно в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, временную или постоянную регистрацию. Стать донорами могут люди, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к донации.

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