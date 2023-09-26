Центр компетенций провел свыше 2 тысяч консультаций для подмосковных фермеров с начала года

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Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров провел свыше двух тысяч консультаций с начала года. Из них 60 - в сентябре.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, специалисты центра помогают молодым фермерам выбрать направление деятельности, оформить права на участок, составить бизнес-план и подготовить документы для участия в грантовом конкурсе.

«Действующие крестьянские хозяйства консультируют по вопросам государственной поддержки, по подготовке пакета документов для получения субсидии, кредита или лизинга, оказания поддержки в реализации товаров», - сказал он.

Центр также рассказывает фермерам о мерах поддержки и оказывает помощь и их получении, организует обучение и проводит вебинары.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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