Центр интегративной медицины Подмосковья принял 6 тыс. пациентов за 8 месяцев

В центре оказывают помощь пациентам с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими, гинекологическими, урологическими и другими заболеваниями. Специалисты проводят диагностику на биорезонансных аппаратах и подбирают индивидуальную тактику лечения, которая может включать биорезонансную или мануальную терапию, лазеротерапию.

Заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин рассказал, что в центре работают рефлексотерапевты, неврологи, а также мануальные терапевты. Они индивидуально подходят к лечению каждого пациента.

Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Кабинеты центра интегративной медицины также работают на базе 11 медицинских организаций Подмосковья.