06 февраля 2025, 13:48

Центр интегративной медицины Подмосковья принял 6 тыс. пациентов за 8 месяцев

Минздрав МО
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В Научно-практическом центре интегративной медицины Подмосковья получили помощь уже свыше шести тысяч человек. Пациентов принимают здесь с июня 2024 года.

В центре оказывают помощь пациентам с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими, гинекологическими, урологическими и другими заболеваниями. Специалисты проводят диагностику на биорезонансных аппаратах и подбирают индивидуальную тактику лечения, которая может включать биорезонансную или мануальную терапию, лазеротерапию.

Заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин рассказал, что в центре работают рефлексотерапевты, неврологи, а также мануальные терапевты. Они индивидуально подходят к лечению каждого пациента.

Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Кабинеты центра интегративной медицины также работают на базе 11 медицинских организаций Подмосковья.

Медицина
06 февраля 2025, 13:57
Подмосковные спасатели предупредили водителей о гололеде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» напоминают водителям о важности соблюдать ПДД в связи с гололедом. Заместитель начальника теруправления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Богатков отметил, что при оттепели днём и заморозках ночью дороги становятся особенно скользкими, увеличивается риск ДТП.

«Работники противопожарно-спасательной службы призывают всех участников дорожного движения следовать правилам, которые помогут обеспечить безопасность как водителям, так и пешеходам. Во время движения по дороге автовладельцам необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию», - отметил Богатков.

Водителям стоит помнить, что на гололеде тормозной путь возрастает в восемь раз, а дистанция до других машин должна быть не менее половины скорости движения. Помимо этого, особенно осторожно нужно проезжать пешеходные переходы и перекрестки, а также следить за пожилыми людьми и детьми.

Спасатели советуют не садиться за руль в состоянии усталости или после приема лекарств или алкоголя. Внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности для всех.

Спасатели Дороги
06 февраля 2025, 13:57
Сноубордист из Подмосковья Арсений Томин стал призером турнира за кубок России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковный сноубордист Арсений Томин продолжает успешно выступать на Кубке России. На пятом этапе в Миассе он завоевал серебро в дисциплине «сноуборд-кросс в смешанной паре» вместе с Александрой Паршиной из Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Ранее Томин занял третье место в индивидуальном заезде и брал серебро на четвертом этапе в тех же дисциплинах. На третьем этапе спортсмен стал двукратным победителем.

Напомним, соревнования в Миассе продлятся до 6 февраля, следующий этап пройдет в Челябинской области, а финал состоится в апреле в Лабытнанги.

Спортсмены
06 февраля 2025, 13:56
Почти 20 школ построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году
Минстрой МО
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В 2025 году в Подмосковье построят 17 новых школ, которые смогут принять более 11,4 тысячи учеников. Образовательные учреждения появятся по госпрограмме в 15 округах и помогут решить проблему второй смены. Школы оснастят современными классами и специализированными кабинетами, создавая комфортные условия для учебы.

Некоторые проекты уже реализовали. Так, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа открылась школа на 1,1 тысячи мест. В Дзержинском завершат строительство комплекса со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 100 мест. В Зарайске появится школа на 825 мест, что позволит отказаться от второй смены. В Одинцове и Звенигороде откроются учреждения на 950 и 1,1 тысячи мест соответственно, а в Ленинском округе в квартале Римский построят школу на 1,3 тысячи мест. В Королеве появится новый корпус школы № 1 на 400 мест.

К 1 сентября заработают школы в Домодедове, Богородском округе, Ступине, Чехове, Долгопрудном и Подольске. Также откроется воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. До конца года планируется сдать еще три объекта: школу на 1,1 тысячи мест в Красногорске, пристройку на 350 мест к «Внуковской школе» в Дмитровском округе и пристройку на 300 мест к гимназии № 6 в Солнечногорске.

Школы Строительство
06 февраля 2025, 13:49
Рапиристки из Подмосковья выиграли 2 медали первенства России по фехтованию
Федерация фехтования России
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Спортсменки из Подмосковья Милана Левчук и Стефания Часовникова выиграли две медали первенства России среди кадетов по фехтованию на рапирах. В пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта уточнили, что на пути к финалу они провели по семь победных встреч.

Милана Левчук начала финал с серии атак. Ей удалось вырваться вперед на старте поединка - 3:1, 8:3. К середине второго периода Стефания Часовникова сократила разрыв до 7:8. Итоговый счет составил 15:10 в пользу Левчук, которая второй год подряд побеждает на кадетском первенстве.

За победу в личном зачете сражались в общей сложности более 200 рапиристок. Сборная Московской области на первенстве России по фехтованию завоевала пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

​Турнир проходит в Волгограде со 2 по 9 февраля.

Спортсмены

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