Центр интегративной медицины открылся в Подмосковье

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Специалист подчеркнула, что в реализации проекта помогло правительство Московской области. При этом на территории региона расположены 10 центров, где медицинские специалисты оказывают необходимые консультации пациентам.

«Аудитория очень широкая. У нас основной профиль - неврология, но мы так же захватываем кардиологию», - указала специалист.

Наталья Кондрашова также объяснила, как работают специалисты с пациентами. При этом с пациентами используют инновационные методы лечения.

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