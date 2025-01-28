Центр интегративной медицины начал работать в МОНИКИ

БРТ - это терапия электромагнитными колебаниями, с которыми структуры организма входят в резонанс. Воздействие возможно как на клеточном уровне, так и на уровне органа, системы органов и целого организма.

«Мы подбираем те частоты, с которыми ваш организм максимально резонирует. Это физиотерапевтическое воздействие. Выбираем тот спектр, где у пациента проблема», - говорит главный врач научно-практического центра интегративной медицины Наталья Карташова.

Кроме лечения существует еще и биорезонансная диагностика. Процедура очень простая. А главное, моментально получаешь предварительный результат.

Подмосковье стало первым регионом России, где начали открываться государственные центры, использующие этот метод диагностики и лечения. Интегративная медицина даже входит в полис ОМС. Например, в МОНИКИ имени Владимирского пациенты уже вовсю пользуются этими услугами, обращая внимание на эффективность лечения.

Особенно эффективна интегративная медицина в неврологии. Это совершенно новый подход к медицине. При этом, он не отменяет терапию конкретного врача-специалиста. Просто лечение становится комплексным.

Сейчас центр в МОНИКИ может принять до 300 человек в месяц. Но в будущем кабинеты интегративной медицины планируют открывать по всему Подмосковью. В идеале, они должны появиться в каждом городском округе. Благо, для их оборудования нужно не так уж много.