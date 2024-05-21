Центр «Дружба» в Мытищах стал точкой притяжения иудейской общины

При этом возник он по желанию общины, так происходит и с синагогами, которые появляются исключительно за счет увеличения количества прихожан.

«Нельзя насаживать сверху, ничего не будет работать, но когда люди сами понимают, что им это нужно, когда люди объединяются, когда люди хотят, они сами организуются и двигаются. <…> 10 лет назад мы объединились чтобы построить синагогу, никто не думал строить центр», - рассказал раввин еврейской общины Йоханан Косенко.

Сейчас тут не только молельный зал, а также расположены магазин, спортклуб, большая парковая территория. Это место, где можно не только встретиться, поговорить, обсудить какие-то проблемы, но и просто провести время в окружении близких.

Вообще члены общины отмечают, что современная Россия усилиями всех членов общества стала одним из самых гостеприимных, добрых и безопасных мест.

«Отец небесный он для всех одинаковый и мы обязаны дружить, не только обязаны. Мы можем дружить, потому что легко найти общий язык, если ты веришь, что это единственный вариант. Плюс я живу в стране, где я чувствую себя комфортно, уверенно, даже не говорю о безопасности. Просто мы любим всех и дружим со всеми, и мы чувствуем, что это обоюдно», - поделился главный раввин России Берл Лазар.

Наверное, поэтому центр и назвали «Дружбой». К слову, именно тягу к диалогу и взаимопомощи отметили и гости новой точки культурного и духовного роста.

«На протяжении очень многих лет вы вместе со своими коллегами, которые присутствуют здесь, всегда находите возможность оказать поддержку и помощь, ответить на разные вопросы. Сделать добрый поступок в отношении очень многих людей», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Центр в Мытищах объединил 350 семей. В целом Подмосковье на втором месте по количеству иудеев среди регионов страны. И задача московской области, чтобы в рамках добрососедства все, несмотря на разные взгляды на жизнь, чувствовали себя частью одного целого.

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