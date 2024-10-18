18 октября 2024, 14:07

Центр досуга отремонтируют в поселке Дома отдыха «Авангард» в Серпухове

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Ремонт социальных объектов продолжается в Серпухове. Рабочие завершили очередной этап реконструкции здания Центра досуга в поселке Дома отдыха «Авангард».

Строительная готовность объекта уже составила 70%. Рабочие демонтировали старую кровлю, сделали основание и обрешетку новой.

Сейчас завозят металл для новой крыши. Параллельно идет отделка внутренних помещений. Специалисты штукатурят стены, проводят грунтовку.

После они демонтируют старые деревянные окна и заменят их на пластиковые. Обновят и фасад - старый кирпич уже демонтировали.

Реконструкцию планируют завершить в ближайший месяц.

Отметим, что здание Центра досуга поселка дома отдыха «Авангард» построили в 1960-х годах. ДК начал свое существование в 2005 году, до этого здесь располагался сельский совет.

Ремонт провели и в ДК Глазово. Здесь обновили кровлю. Ремонт в обоих учреждениях идет за счет средств из муниципального бюджета.

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Серпухов Ремонтные работы
18 октября 2024, 13:56
Замглавы Балашихи провела встречу с резидентами индустриальных парков
Пресс-служба администрации Балашихи
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Рабочая встреча прошла в бизнес-центре «Лофт Пуршево». Она была посвящена обсуждению вопросов, касающихся резидентов индустриальных парков, включая оформление документов и решение актуальных проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Индустриальные парки - это специально организованные территории, предназначенные для размещения и развития новых производственных предприятий. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой, включая инженерные сети, транспортные коммуникации и административные услуги, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Сегодня мы обсудили важные вопросы, которые волнуют резидентов. Мы рассказали, куда обращаться и как оформлять документы. Ответили на многие вопросы, а те, что остались, зафиксировали и решим в ближайшее время, - сказала Ирина Шведова.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов городского округа. Если ваш вопрос остался нерешенным или вы хотите направить пожелания или отзывы о формате выездной администрации, это можно сделать здесь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха Поддержка предпринимателей в Московской области
18 октября 2024, 13:56
Почти 2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала сезона
Медиасток.рф
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На 41-й неделе 2024 года уровень заболеваемости ОРВИ остается ниже пороговых значений на 52%. Среди вирусов преобладают респираторные инфекции не гриппозной природы, такие как риновирус, аденовирус, вирус парагриппа и бокавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 1,9 миллиона человек, вакцинация продолжается. Управление Роспотребнадзора по Московской области постоянно контролирует эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу.

Ежегодная вакцинация - лучший способ защиты от гриппа, так как состав вакцины обновляется в зависимости от прогнозов ВОЗ. Отмечается, что оптимальный период для прививки - с сентября по ноябрь.

Жителям Московской области также напоминают о важности соблюдать меры профилактики: мыть руки, избегать контактов с больными, носить маски в общественных местах, проветривать помещения и поддерживать здоровый образ жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Грипп Вакцинация ОРВИ Вирусы
18 октября 2024, 13:45
Праздничные программы ко Дню отца пройдут в библиотеках Подмосковья 20 октября
Министерство культуры и туризма Московской области
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День отца отметят в Подмосковье 20 октября. Во всех библиотеках региона пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждут интеллектуальные турниры, конкурсы стихов и мастер-классы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Подольской библиотеке организуют марафон «Папой быть не так-то просто» - дети поздравят своих отцов стихами.

А в Красногорске отцы будут состязаться с детьми в интеллектуальном турнире «Умники и умницы».

На мастер-классах дети сделают подарки отцам своими руками, а также покажут мини-спектакли.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети конкурсы
18 октября 2024, 13:27
Шестиэтажный паркинг на 500 мест построят в Ленинском округе в 2025 году
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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В городском округе продолжается строительство многоуровневого шестиэтажного паркинга в жилом комплексе «Первый квартал» на 499 мест. Работы планируется закончить в 2025 году.

Заместитель главы муниципалитета Андрей Пальтов отметил, что такие парковки позволяют разместить большое количество машин, что в условиях города особенно важно. «Жителям не придется тратить много времени на поиск свободных мест, а закрытая стоянка обеспечит защиту транспортным средствам», - сказал он.

Строительная готовность объекта, составляет 18%. Сейчас работы ведутся на уровне второго этажа. Специалисты уже уложили фундамент и установили конструкции подземной части.

Площадь паркинга составляет 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут находиться автомойка, супермаркет и помещения, которые планируют сдавать в аренду. По сквозной галерее жители города смогут выйти к остановке общественного транспорта. Автомобили будут размещаться на четырех этажах, со второго по пятый, а на крыше сделают открытую стоянку. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ

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