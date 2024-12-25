Центр дополнительного образования «Импульс» в Черноголовке отметил 30-летие

«Дети посещают кружки робототехники, английского языка, китайского, авиамоделирования, графического дизайна, программирования компьютерных игр. Сейчас открыли новое направление - киберспорт», - рассказала директор ЦДО «МАН „Импульс“» Алена Иржак.

Впереди у коллектива «МАН „Импульс“» много планов, а двери Центра дополнительного образования открыты для всех.

С октября 2016 года в название учреждения вошла аббревиатура МАН - Малая академия наук. За 30 лет Центром реализованы десятки важных проектов. «Импульс» давно стал местом сосредоточения сил молодежной активности округа. Здесь придумываются и воплощаются большинство программ, инициатив, идей, мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Получив 29 декабря 1994 года статус образовательного учреждения, «Импульс» все минувшие годы непрерывно развивался. Каждый педагог центра включен в неограниченный творческий образовательный процесс, проходя вместе с учреждением и учащимися этапы эволюционного развития.

Первым директором центра был назначен Сергей Кошелев, который проработал на этом посту около трех с половиной лет. «Мне удалось главное - сохранить эту организацию в государственной структуре, наладить работу. Помогала общественность», - рассказал он.