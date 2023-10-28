Центр для подрастающих талантов «Точка роста» открылся в школе Красногорска

Читайте нас в:

В школе «Мозаика» Красногорска естественно-научные предметы изучают с помощью передовых технологий. В учебном заведении установлено все самое необходимое современное оборудование. Это стало возможным благодаря центру «Точка роста» и нацпроекту «Образование».

Он помогает детям раскрыть таланты и попробовать себя в разных профессиях. Так, ученица 11-го класса озадачилась вопросом влияния жевательной резинки на сохранение кислотно-щелочного баланса. В эксперименте приняли участие 50 школьников. Педагоги по достоинству оценили проект.

Отмечается, что в экспериментах в «Точке роста» участвуют не только старшеклассники, но и учащиеся первых классов. В школе открылся физтех-класс.

Руководитель центра «Точка роста» Ирина Свешникова рассказала, что дети заинтересованы в обучении.

«Проводили вчера эксперимент. Эксперимент назывался „Трехслойный поплавок“ по изучению плотности различных материалов. И это все проходит на базе „Точки роста“ с использованием оборудования», - поделилась Ирина Свешникова.

Свои исследования ребята представляют на научно-практических конференциях и конкурсах. С таким оборудованием их проекты - вне конкуренции.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».