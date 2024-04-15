Центр благополучия животных построят в Подмосковье

«Эта история началась в 2009 году, когда мы начали строить первый приют для животных в Одинцовском округе. Когда построили, поняли, что проблемой бездомных животных нужно заниматься более глобально. Мы хотели не просто помогать конкретным животным, а решить вопрос принципиально», - рассказала Татьяна.

Активисты начали искать подходящий земельный участок. Идею поддержало Министерство сельского хозяйства и продовольствия, и в итоге зоозащитникам предложили землю в городском округе Красногорск площадью один гектар.

«Специалисты принимали непосредственное участие в сборе документов для выделения земельного участка. Сергей Борисович Воскресенский лично был на связи, мы очень благодарны ему за поддержку и помощь», - добавила Королева.

На площадке планируется реализовать принципиально новый проект, который будет воспитывать в людях ответственное отношение к животным.

«Там будет ветеринарная клиника, кафе, передержка для хозяйских питомцев и парк-приют, куда будет приятно приходить людям, чтобы проводить время с животными», - рассказала Татьяна Королева.

Центр благополучия животных уже запустили по временной схеме, там содержатся пока 36 собак. Сюда уже приезжают школьники, волонтеры и целые трудовые коллективы. Впереди - много работы. Нужно построить капитальное здание и полностью реализовать инвестпроект. После этого можно будет выкупить землю и запустить центр на полную мощность. Планируется, что здесь смогут жить 200 собак и 300 кошек.

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