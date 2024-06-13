Центр бесплатного обучения инвалидов построят в Подмосковье в этом году

«В этом году завершается строительство центра, где инвалиды до 40 лет со всей России с потерей зрения и слуха смогут пройти обучение, реабилитацию и сопровождение. Новый центр рассчитан на 100 мест и обучение в нем будет проходить по 11 профессиям. Подобная практика в работе с детьми показала впечатляющие результаты, поэтому принято решение развивать это направление для взрослого населения», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Подмосковье инвалиды смогут обучиться в том числе на программиста, художника по дереву, керамиста, швею и повара. Желающие смогут освоить изготовление свечей и мыловарение.

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