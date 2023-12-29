В первую очередь она рассказала о программе «Социальная ипотека».

«Учитель вселяется в свою квартиру, работает в нашей школе в течение 10 лет и выплачивает только процент на погашение этого кредита. Он сам выбирает квартиру, которую хочет купить, первые 50% Московская область платит за нее сразу, а остальное - в оставшиеся 10 лет», - пояснила Каклюгина.

По ее словам, процент даже ниже, чем цена аренды.

Еще одну меру поддержки - ежемесячную компенсацию арендной платы учителям - введут с 2024 года по аналогии с помощью медикам. До этого в Московской области внедрили доплату за аренду жилья медицинским работникам в том же размере - 20 тысяч рублей в месяц.

Выплаты предусматриваются для победителей и призеров конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победители получают по 500 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч. Есть отдельная премия губернатора для лучших учителей - 300 тысяч рублей.

Отдельно в регионе поддерживают молодых специалистов, классных руководителей - существует выплата в размере 150 тысяч рублей.

«Есть целый набор выплат для того, чтобы учителю было комфортно, и лучшие учителя со всей страны приезжали и работали в Московской области», - подытожила Ирина Каклюгина.

Ранее президент Владимир Путин призвал повысить зарплату учителям в некоторых регионах.