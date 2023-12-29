29 декабря 2023, 12:14

«Целый набор выплат». Вице-губернатор Каклюгина — о поддержке учителей в Подмосковье

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В Подмосковье действует целый ряд программ поддержки для учителей. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина перечислила такие программы в интервью «360».

В первую очередь она рассказала о программе «Социальная ипотека».

«Учитель вселяется в свою квартиру, работает в нашей школе в течение 10 лет и выплачивает только процент на погашение этого кредита. Он сам выбирает квартиру, которую хочет купить, первые 50% Московская область платит за нее сразу, а остальное - в оставшиеся 10 лет», - пояснила Каклюгина.

По ее словам, процент даже ниже, чем цена аренды.

Еще одну меру поддержки - ежемесячную компенсацию арендной платы учителям - введут с 2024 года по аналогии с помощью медикам. До этого в Московской области внедрили доплату за аренду жилья медицинским работникам в том же размере - 20 тысяч рублей в месяц.

Выплаты предусматриваются для победителей и призеров конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победители получают по 500 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч. Есть отдельная премия губернатора для лучших учителей - 300 тысяч рублей.

Отдельно в регионе поддерживают молодых специалистов, классных руководителей - существует выплата в размере 150 тысяч рублей.

«Есть целый набор выплат для того, чтобы учителю было комфортно, и лучшие учителя со всей страны приезжали и работали в Московской области», - подытожила Ирина Каклюгина.

Ранее президент Владимир Путин призвал повысить зарплату учителям в некоторых регионах.

Губернаторская программа Подмосковья Учителя
29 декабря 2023, 12:42
Глава Лобни подарил конструктор мальчику из многодетной семьи на акции «Елка желаний»
Unsplash
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Глава Лобни принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил конструктор 9-летнему Вениамину из многодетной семьи.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко навестил мальчика и его семью, вручив подарки к Новому году.

Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», в том числе сотрудники администрации и депутаты, исполнили желания еще 20 детей. Это ребята из многодетных и попавших в сложную жизненную ситуацию семей, а также дети участников специальной операции.

«Желания были разные: кто-то, как и Вениамин, хотел получить на Новый год конструктор, девочки - красивых кукол, ребята постарше мечтали найти под елочкой гаджеты. Подарков много, но мечты должны сбываться», - отметил Игорь Демешко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Лобня
29 декабря 2023, 12:40
Промышленное производство в Подмосковье выросло на 13,3% за 11 месяцев
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В этом году в Московской области выросли обороты торговли, промышленного производства, грузоперевозок и зарплат. Например, за 11 месяцев в регионе рост промышленного производства составил 13,3%.

Также производство обрабатывающих отраслей выросло на 15,1%.

«Рост отмечается практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности, наиболее высокие темпы роста за январь–ноябрь 2023 года демонстрируют производства компьютерных и электронных изделий ( 47,2%); резиновых и пластмассовых изделий ( 38,3%); прочих транспортных средств и оборудования ( 36,6%)», - уточнили в правительстве Подмосковья.

В период с января по сентябрь инвестиции в основной капитал составили свыше 933 миллиарда рублей. Из них на жилые дома потратили 18,3%, на улучшение участков - 37,6%, на машины и оборудование - 39,7%. Оборот розничной торговли превысил 3,4 триллиона рублей. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 107,6%. Оптовая торговля приблизилась к отметку в 10 триллионов рублей.

Оборот общественного питания составил более 168 миллиардов, что на 17% больше аналогичного периода 2022 года. Грузоперевозки также подросли на 29% - до 12,2 миллиарда тонно-километров. За период с января по ноябрь этого года машины перевезли более 45 миллионов тонн грузов.

Прибыль малого бизнес в регионе в январе–октябре составила 1,5 триллиона рублей. Средняя зарплата за 11 месяцев этого года в Подмосковье выросла на 15,8% и достигла 79,3 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Экономика Промышленность
29 декабря 2023, 12:33
Сироты в Подмосковье получили каждую третью квартиру по жилищному сертификату — Каклюгина
Телеканал «360»
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Московская область первой в России ввела систему жилищных сертификатов для детей-сирот. В 2023 году более трети квартир выдали по такой системе. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила ведущей «360» Елене Кононовой, что программу масштабируют.

«По решению губернатора все дети-сироты , достигшие 18 лет, получают квартиру. Мы выдаем порядка 900 квартир ежегодно», - сказала она.

С 2023 года, сообщила Ирина Каклюгина, процедуру получения жилья упростили. Раньше глава района, где жила сирота, объявлял аукцион. Готовые продать квартиру выходили на торги. Вице-губернатор объяснила, что это сужало выбор и затягивало процесс. Теперь подмосковным сиротам начали выдавать жилищные сертификаты. Московская область стала первым в стране регионом, апробировавшим такую систему.

«То есть ребенку выдается сертификат. Естественно, органы опеки это полностью сопровождают. И ребенок уже с этим сертификатом заходит на ЦИАН, „Домклик“, „Авито“ и любые другие сервисы, выбирает квартиру», - объяснила вице-губернатор.

Благодаря такому подходу, заявила Ирина Каклюгина, удалось ускорить процесс и снять многие ограничения. Например, при желании сироты могли купить жилье не только в своем округе, но и в других уголках Подмосковья.

«У нас порядка 35% квартир были куплены детям-сиротам через эти сертификаты.

В следующем году будем масштабировать, и хотим полностью выйти на эту историю для того, чтобы возможность выбора была гораздо шире», - заявила она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о высокой востребованности жилищных сертификатов среди детей-сирот. Он объявил, что до конца 2023 года 876 человек получат квартиры.

Льготы Недвижимость Сироты
29 декабря 2023, 12:28
Свыше 50 школьников получили именные стипендии главы Лобни
Unsplash
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Вручение сертификатов на именную стипендию главы округа Игоря Демешко состоялось в Лобне. Среди награжденных — 57 школьников, проявивших выдающиеся способности в учебе, творчестве и спорте.

Сертификаты школьникам вручила начальник управления образования администрации Лобни Ирина Салыгина. Она пожелала ребятам успехов в достижении намеченных целей.

Напомним, президент России объявил 2023-ий Годом педагога и наставника. С января штаты школ Лобни пополнили 18 молодых учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники

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