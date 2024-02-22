22 февраля 2024, 11:27

Цех термической обработки запустили на машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве

Телеканал «360»
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Новый участок термической обработки деталей запустили на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве. Оборудование приобрели при поддержке государства.

Ранее участок термической обработки на заводе был небольшим. Чтобы нарастить мощности, потребовалось запустить практически новый цех. Завод получил льготный займ в размере 1,45 миллиарда рублей. Благодаря финансированию Фонда развития промышленности часть заготовительного цеха модернизировали и установили отечественное оборудование. Закалять будут в первую очередь детали редукторов: зубчатые колеса и вал-шестерни.

«Мы делаем деталь, которая будет бегать до миллиона километров, то есть на жизненный цикл самого редуктора. Вагоны метро будут бегать 20 лет, электропоезда в регионах - 40 лет», - рассказал технический директор Демиховского машиностроительного завода Алексей Першин.

Сейчас предприятие занимается изготовлением деталей для электропоезда «Иволга».

«Новый продукт идет по программе суверенизации на электропоезд „Иволга“. Моторный редуктор состоит из двигателя и редуктора. Двигатель на одном из наших предприятий холдинга мы уже освоили, теперь необходимо освоить редуктор», - отметил генеральный директор Демиховского машиностроительного завода Владимир Чекалин.

В этом году завод планирует выйти на расчетную производственную мощность - 600 редукторов в год. Он станет одним из первых предприятий в России, освоивших выпуск этих сложных компонентов подвижного состава.

«Это импортозамещение, технологическая независимость, но самое главное - это новые проекты и создание новых рабочих мест», - подчеркнул глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

На память об открытии цеха главе округа подарили сувенир в виде шестеренки. Это большое зубчатое колесо - одно из составляющих нового редуктора.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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Заводы Орехово-Зуево
22 февраля 2024, 11:18
Свыше 60 семей из аварийных домов получат ключи от новых квартир в Можайске в мае
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Полосухина завершается в Можайске. Ключи от квартир новоселы получат в мае этого года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, дом возводят по госпрограмме переселения из непригодного для проживания жилфонда. Сейчас строители остекляют балконы и завершают отделку квартир. Новое жилье получит 61 семья это 148 человек. Сейчас они живут в аварийных домах в деревнях Шохово и Настасьино, а также в Можайске.

«Сейчас завершается комплексное благоустройство прилегающей территории. Во дворе обустраивают зоны отдыха, игровые и спортивные площадки», - рассказали в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
22 февраля 2024, 11:18
Старт 12 проектам реновации дали в Подмосковье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Еще 12 проектов реновации запустили в Подмосковье. Их реализуют в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Новое жилье получат более семи тысяч человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, до конца года в регионе запустят еще 27 проектов реновации, по которым расселят 16 тысяч человек. В порядок приведут 540 гектаров неэффективно используемых территорий и заброшенных промзон. На их месте появятся кварталы с развитой инфраструктурой.

Реновация направлена на сокращение количества ветхих и аварийных домов и создание комфортных условий для жителей.

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Реновация в Московской области
22 февраля 2024, 11:18
Еще один фельдшер из Химок получил жилье по льготой ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Камила Павлова переехала в Подмосковье из Алтайского края, узнав о программе «Социальная ипотека» для медиков. Сейчас семья фельдшера уже живет в новой «трешке».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что стаж работы Камилы на скорой помощи приближается к 10 годам. Несколько лет она работает на подстанции скорой помощи в Химках.

«Устраиваясь в Химки, я знала, что в Московской области действует жилищная программа. Когда мне сообщили, что моя заявка на социальную ипотеку одобрена, как будто гора с плеч упала. Ведь собрать деньги на собственную квартиру без поддержки очень сложно», - говорит медик.

В семье Камилы Павловой две дочери. Новое жилье оказалось удобным по всем параметрам.

«Мы выбрали квартиру в городском округе Солнечногорск. Смогли взять трехкомнатную. Застройщик сдавал площадь с ремонтом, поэтому мы сразу переехали. Кроме того, прямо под окнами строится хорошая школа с бассейном. Она откроется в следующем году, там девочки и будут учиться», - планирует Камила.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С условиями получения сертификата можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

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Здравоохранение Скорая помощь Ипотека Медицина Социальная ипотека
22 февраля 2024, 11:17
Жительница Подмосковья родила 10-го ребенка в Видновском перинатальном центре
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина из городского округа Чехов стала мамой в десятый раз. Родить сына ей помогли врачи Видновского перинатального центра.

«В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4,4 килограмма и ростом 57 сантиметров. В семье это уже 10-й ребенок. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны», - говорит главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Перинатальный центр оборудован современной медтехникой, необходимой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Всю информацию о помощи роженицам можно найти на интернет-портале « Стань мамой в Подмосковье ». Кроме того, для женщин работает Единый call-центр системы родовспоможения региона по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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