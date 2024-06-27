Цех по производству оконных блоков построят в 2025 году в Подольске
Новый цех по производству оконных блоков возведут в деревне Кутьино городского округа Подольск. Помощь в получении всех необходимых документов компании оказывает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.
По проекту, общая площадь здания составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится производство оконных блоков, а на втором - административно-бытовые помещения. В новом цехе создадут 10 рабочих мест для жителей деревни Кутьино и близлежащих населенных пунктов.
Завершить строительство планируется в первом квартале 2025 года.
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